พัชราภร หวังเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรุ่นพี่ชบาแก้ว เพื่อต่อยอดพัฒนาตัวเอง
“ชบาแก้ว” ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่ไดนามิค ฟุตบอล แคมป์ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน ในการเก็บตัวเดือนกันยายน ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2568 ก่อนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ พบกับ ทีมชาติบังคลาเทศ
การเก็บตัวครั้งนี้เป็นแคมป์ที่อยู่นอกปฏิทินฟีฟ่าเดย์ จึงเน้นนักกีฬาที่ไม่ติดภารกิจกับสโมสรและเล่นอยู่ในลีกภายในประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งกับการเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เพื่อสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
การฝึกซ้อมครั้งนี้ “โค้ชหนึ่ง” ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอน นำทัพติวเข้ม โดยเน้นไปที่การแบ่งผู้เล่นเพื่อทดสอบความสามารถและความเข้าใจเกมในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
พัชราภร คูเชื้อ กองหลังฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรก เป็นสิ่งที่ฝันไว้ว่าสักวันจะต้องติดชุดใหญ่ให้ได้ ทางครอบครัวมีการให้กำลังใจและแสดงความยินดีก่อนที่จะเข้าแคมป์ ก่อนหน้านี้ใการซ้อมมื้อแรกอาจจะยังปรับตัวได้ไม่ดี เพราะมีความเกร็งกับรุ่นพี่ๆ แต่จะพยายามปรับให้ดีที่สุด
พัชราภร กล่าวอีกว่า เคยร่วมงานกับอาจารย์หนึ่งมาก่อนในชุดU20 พอมาชุดใหญ่อาจจะแตกต่างกันเรื่องความเข้มข้นและรายละเอียดในการเล่นหรือความสัมพันธ์ในทีม แต่เรื่องของแทคติกมีความเข้าใจมาพอสมควรแล้ว ส่วนตัวคิดว่าจุดเด่นของตัวเองคือเรื่องการเติมเกมและวิ่งขึ้นลงได้เยอะ
“หนูจะพยายามมองรุ่นพี่เป็นแบบอย่าง ถึงแม้เราจะเล่นแบ็ค แต่จะดูการเล่นของพี่ๆตำแหน่งปีกมาปรับด้วยค่ะ ส่วนตัวตั้งเป้าหมายอยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรุ่นพี่ๆให้ได้มากที่สุด เพราะมีรุ่นพี่ทั้งพี่เนตร (ขวัญดารินทร์ เงินฉลองนพกร) พี่ไหม (ธนีกานต์ แดงดา) ที่เคยไปฟุตบอลโลกมาแล้ว เพื่อที่จะนำไปต่อยอดพัฒนาตัวเองและนำไปช่วยชุดU20ต่อไปค่ะ”
สำหรับ ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ พบ ทีมชาติบังคลาเทศ ทั้งหมด 2 นัด ในวันที่ 24 และ 27 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะมีการยืนยันสนามและเวลาแข่งขันอีกครั้ง โดยการอุ่นเครื่องทั้งสองนัด ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้กับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ก่อนทำศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568