บีจี ปทุม เปิดรังไล่ตีเจ๊า บุรีรัมย์ 2-2 นัดสองศึกชิงแชมป์สโมสรอาเซียน 2025/26
“เดอะแรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดรังเสมอกับ “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์เก่า ด้วยสกอร์ 2-2 ในศึกสายเลือดไทยของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน รายการ ช้อปปี้ คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบแรก กลุ่มเอ นัดที่ 2 ที่บีจี สเตเดียม จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 กันยายน
เกมนี้ในครึ่งแรก บุรีรัมย์ ยิงนำก่อน 1-0 นาทีที่ 20 ฟิลิป สตอยโควิช เก็บบอลได้ แล้วขึ้นบอลทางขวา ก่อนจะดึงจังหวะแทงบอลขึ้นหน้าให้ โกรัน เคาซิช วิ่งไปครองบอลได้เกือบสุดเส้นหลัง แล้วตั้งใจจ่ายบอลเข้าในผ่าน กิลเยร์เม บิสโซลี ที่มีผู้เล่นเจ้าถิ่นวิ่งตาม บอลไปถึง ศศลักษณ์ ไหประโคน ที่วิ่งมาคนเดียว ยิงบอลกลิ้งเรียดเข้าประตูไป บุรีรัมย์ บุกทะยานออกนำ บีจี 1-0
นาทีที่ 23 บีจี เปิดเกมบุกขึ้นมาบ้างจนถึงกรอบเขตโทษ สุรชาติ สารีพิมพ์ ได้ยิงไปติดบล็อกกองหลัง บอลพุ่งไปเข้าทาง ชนาธิป สรงกระสินธ์ ได้แต่งบอลแล้วยิงเร็ว บอลไปแฉลบบล็อกก่อนจะพุ่งไปหน้าประตู แล้วเด้งตกลงพื้นทำให้ ฉัตรชัย บุตรพรม เสียจังหวะ บอลลอยผ่านเข้าประตูไป บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ตามตีเสมอ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-1
นาทีที่ 35 จังหวะต่อเนื่องจากนาทีที่ 33 ฟิลิป สตอยโควิช ได้บอลทางขวาของกรอบเขตโทษ ก่อนจะตั้งป้อมเปิดบอลเข้าไปด้านใน ทว่าบอลพุ่งไปโดนแขนของ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ผู้ตัดสิน ยืนอยู่ใกล้ ๆ ไม่รอช้าชี้มือพร้อมเป่าให้เป็นจุดโทษ และเป็น กิลเยร์เม บิสโซลี ยืนอยู่ที่บอลเดินสืบเท้าเข้าไปยิงบอลเรียดเข้าตรงกลางประตูไปแบบนิ่มๆ บุรีรัมย์ขยับขึ้นนำอีกครั้ง 2-1
แต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนาทีที่ 45+4 กลายเป็นเดอะ แรบบิท ที่บุกน้อยกว่ามาตามตีเสมอได้ จากจังหวะที่ผู้เล่นปราสาทสายฟ้า สกัดบอลกันไม่ขาด บอลเด้งกลับมาเข้าทาง สุรชาติ สารีพิมพ์ ได้จิ้มบอลลอดขา ฉัตรชัย บุตรพรม เข้าประตูไป บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ตีเสมอ 2-2 และหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
เข้าสู่เกมครึ่งหลังทั้งสองทีมต่างเปิดบุกแลกใส่กันอย่างดุเดือด แต่ไม่มีประตูเพิ่มเติม ทำให้จบเกมเสมอกันไป 2-2 แบ่งกันไปทีมละแต้ม ส่งผลให้ ปราสาทสายฟ้า มี 2 คะแนน จาก 2 นัด ส่วน เดอะ แรบบิท มี 4 คะแนน จาก 2 นัด