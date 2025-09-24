โต๊ะเล็กไทย เสมอเกาหลีใต้ 2-2 คว้าแชมป์กลุ่มบี ซิวตั๋วรอบสุดท้าย ศึกเอเชีย 2026
“ช้างศึกโต๊ะเล็ก” ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย อันดับ 11 ของโลก เสมอกับ เกาหลีใต้ อันดับ 73 ของโลก ด้วยสกอร์ 2-2 ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มบี นัดที่สาม ที่ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน ส่งผลให้คว้าแชมป์กลุ่มบี พร้อมตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงต้นปีหน้า
สำหรับผลงานของทั้งสองทีมต่างชนะรวดมาใน 2 เกมแรก และมี 6 คะแนนเต็ม โดยเกมนี้ มิเกล โรดริโก้ เฮดโค้ชฟุตซอลไทย ส่งผู้เล่น 5 คนแรกเป็น ภานุรัตน์ โอฬาร (ผู้รักษาประตู), เชาว์วาลา ศรีอาวุธ, สราวุท ผลาพฤกษ์, มูฮัมหมัด อุสมานมูซา และกฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์
เริ่มเกมนาทีที่ 3 ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูขึ้นนำ เชาว์วาลา ศรีอาวุธ จ่ายบอลมาให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ได้ตัดเข้าในก่อนยิงด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษเฉียดเสาออกไปนิดเดียว ต่อมานาทีที่ 6 ไทย ได้จังหวะลุ้นยิงประตูขึ้นนำอีกครั้ง จากลูกเตะมุม กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ จ่ายบอลมาให้ สราวุท ผลาพฤกษ์ ก่อนจะไหลบอลกลับหลังให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ได้ยิงด้วยซ้ายไปติดเซฟผู้รักษาประตูเกาหลีใต้ ปัดออกมาได้
จากนั้นนาทีที่ 7 เกาหลีใต้ มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากลูกคิกอิน ชิน จงฮุน ผ่านบอลเข้ากรอบเขตโทษ ก่อนที่บอลจะมา คิม กึนวู ยิงจ่อๆ เข้าไป ถัดมานาทีที่ 13 ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูตีเสมอ จากลูกฟรีคิก สราวุท ผลาพฤกษ์ ไหลบอลมาให้ อลงกรณ์ จันทร์พร ได้ยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งไปชนคานอย่างเดียวเสียดาย ทำให้จบครึ่งแรก ไทย ตามหลัง เกาหลีใต้ 0-1
ครึ่งหลังนาทีที่ 25 ไทย มาได้ประตูตามตีเสมอเป็น 1-1 จากลูกเตะมุม สราวุท ผลาพฤกษ์ จ่ายบอลเข้ากรอบเขตโทษ มาให้ ธีรภัทร เหมือนศรี ได้ยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูเกาหลีใต้ ก่อนตามซ้ำเข้าไป จากนั้นนาทีที่ 30 เกาหลีใต้ ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1 ออม จียง จ่ายบอลเข้ากรอบเขตโทษมาให้ ลี ฮันวูล ได้ยิงจ่อๆเข้าไป
ก่อนที่นาที 34 ไทย ตามตีเสมอได้อีกครั้งเป็น 2-2 สราวุท ผลาพฤกษ์ จ่ายบอลมาให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ได้พลิกตัวหลบผู้เล่นเกาหลีใต้ ก่อนยิงด้วยขวาเข้าประตูไป
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย เสมอกับ เกาหลีใต้ 2-2 คว้าแชมป์กลุ่มบี พร้อมผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 (AFC Futsal Asian Cup 2026) ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว