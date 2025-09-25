มิเกล ติงทัพโต๊ะเล็กไทยเล่นต่ำกว่ามาตรฐาน ชี้ในเอเชียไม่มีทีมอ่อนอีกต่อไป
ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย หลังเสมอ เกาหลีใต้ 2-2 ในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 (AFC Futsal Asian Cup 2026) รอบคัดเลือก กลุ่มบี นัดสุดท้าย ที่สนามยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ทำให้ทีมไทยคว้าแชมป์กลุ่มบี พร้อมคว้าตั๋วเข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2569
มิเกล โรดริโก้ กุนซือฟุตซอลไทย เปิดเผยว่า สำหรับทีมไทย โดยรวมในรายการนี้ทั้ง 3 แมตช์เราเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐาน แต่ก็ยังดีที่มาเจอสถานการณ์แบบนี้ในช่วงรอบคัดเลือก ไม่ได้อยู่ในช่วงสำคัญ จึงถือเป็นข้อดีในแง่ของบทเรียนและประสบการณ์ของผู้เล่น
“อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าฟุตซอลเอเชียเวลานี้ไม่มีทีมที่อ่อนอีกต่อไป เราต้องปรับหลายอย่าง ทั้งความมุ่งมั่นที่ต้องเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ น่าเสียดายที่เรายังทำได้ไม่เต็มที่พอ แต่ไม่ว่าอย่างไร เราก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ในฐานะแชมป์กลุ่ม ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าพอใจ”
เมื่อถูกถามถึง 3 ผู้เล่นที่ไม่ได้ถูกส่งลงสนาม ได้แก่ วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์, รณชัย จูงวงษ์สุข และอธิปพงศ์ มุ่นพลาย มิเกล กล่าวว่า ผู้เล่นที่พักทั้ง 3 คน ล้วนมีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้ว การตัดสินใจครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบาก แต่คิดว่าถูกต้อง เพราะหากลงเล่นแล้วได้รับใบเหลืองเพิ่ม ก็จะหมดสิทธิ์ลงสนามในรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชีย ซึ่งสำคัญกว่า เราคาดว่าเกาหลีใต้จะมาเล่นด้วยเกมที่หนัก หากส่งลงสนามก็เสี่ยงสูง ทั้งจากปัจจัยเรื่องเกมและการตัดสินของผู้ตัดสินที่สามารถให้ได้ ดังนั้นการเลือกพักไว้จึงจะดีกว่า
ด้านนายสุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทย กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง เพราะเราสามารถเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มและคว้าสิทธิไปแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบสุดท้ายได้ ต้องขอขอบคุณแฟนฟุตซอลทุกคนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น รวมถึงเสียงเชียร์ที่กระหึ่มภายในสนาม และกำลังใจจากทางบ้านที่ส่งมาอย่างต่อเนื่อง
“สำหรับผลการแข่งขันที่เสมอเกาหลีใต้ 2-2 ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่เราโดนนำในทัวร์นาเมนต์ และยังถูกนำเป็นครั้งที่สองอีกด้วย ซึ่งสร้างความยากลำบากให้กับผู้เล่นของเราไม่น้อย แต่สุดท้ายก็สามารถกลับมาตามตีเสมอได้สำเร็จ ผมต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แฟนๆ ชาวนนทบุรี และแฟนฟุตซอลชาวไทยทุกคน ทีมฟุตซอลไทยจะพยายามเดินหน้าสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยต่อไป”