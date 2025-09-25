เอเอฟซี เลือกไทย เจ้าภาพศึกฟุตบอลชายหาด เอเชี่ยนคัพ 2026 และ 2028
สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) ยืนยันเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย ในปี 2569 และ 2571 รายการ เอเอฟซี บีช ซอคเกอร์ เอเชี่ยน คัพ 2026 และ 2028
“บิ๊กป๋อม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด เปิดเผยว่า ขอขอบคุณเอเอฟซีที่ไว้วางใจสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่เป็นรอบคัดเลือกของฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลก
“ทั้งนี้ เอเอฟซี ได้มีมติปรับปฏิทินการแข่งขันจากเดิมที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม มาเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละทีมมีเวลาเตรียมความพร้อมมากขึ้นก่อนไปแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลก 2570 โดยนับเป็นการแยกปีจัดการแข่งขันระหว่างรอบคัดเลือกและรอบสุดท้ายออกจากกัน”
บิ๊กป๋อม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้การเป็นเจ้าภาพถือเป็นโอกาสที่ดีของฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยที่จะลุ้นตั๋วไปชิงแชมป์โลก เพราะ 2 ครั้งล่าสุดเราจบในอันดับ 5 ของเอเชีย
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย รายการ เอเอฟซี บีช ซอคเกอร์ เอเชี่ยน คัพ 2026 จะเป็นรอบคัดเลือกของฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลก รายการ ฟีฟ่า บีช ซอคเกอร์ เวิลด์ คัพ 2027