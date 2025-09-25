ผลงานไม่ตรงเป้า! พลังกาญจน์ แยกทางโค้ชโอ่ง หลังไร้ชัย 5 นัดแรก
“ม้าเหล็ก” พลังกาญจน์ เอฟซี ทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอล บีวายดี ซีไลอ้อน 6 ลีกวัน หรือไทยลีก 1 ฤดูกาล 2025/26 กลายเป็นทีมแรกในฤดูกาลนี้ที่ปลดกุนซือ หลังตัดสินใจแยกทางกับ “โค้ชโอ่ง” ดุสิต เฉลิมแสน จากผลงานที่ไม่สามารถพาทีมคว้าชัยได้เลยหลังผ่านเกมเตะไปแล้ว 5 นัดแรกของฤดูกาลนี้
“โค้ชโอ่ง” ดุสิต เฉลิมแสน คุมทีมพลังกาญจน์ เอฟซี ไม่ได้ตามเป้าหมายของบอร์ดบริหารสโมสร หลังจากเสริมทัพนักเตะมากมายเข้ามาสู่ทีม โดยเฉพาะที่สร้างความฮือฮาคือการคว้าตัว แอนดรอส ทาวน์เซนด์ อดีตแข้งพรีเมียร์ลีก พร้อมวางเป้าผ่าน 3 นัดแรกต้องเป็นจ่าฝูง
แต่ผลงานที่ออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้ เมื่อ พลังกาญจน์ เอฟซี ภายใต้การคุมทัพของโค้ชโอ่ง ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยจาก 5 นัดแรกที่ลงสนาม โดยแบ่งเป็นเสมอ 3 แพ้ 2 เก็บได้ 3 คะแนน หล่นไปอยู่อันดับ 14 ของตาราง ก่อนล่าสุดแยกทางกับโค้ชโอ่งเป็นกุนซือคนแรกที่ตกงานในฤดูกาลนี้
สำหรับโปรแกรมต่อไปของพลังกาญจน์ เอฟซี จะเปิดบ้านรับการมาเยือน ลำพูน วอริเออร์ ที่กลีบบัว สเตเดียม จ.กาญจนบุรี ในศึกไทยลีก 2025/26 นัดที่ 6 ในวันที่ 27 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดผ่าน AIS Play Sports 4