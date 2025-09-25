บุกแดนมังกร! ช้างศึก U23 ได้คิวลับแข้งจีน 2 นัด ช่วงฟีฟ่าเดย์เดือน ต.ค.
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตอบรับการส่งทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร กับทีมชาติจีน U23 ที่ประเทศจีน ในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนตุลาคม
สำหรับทีมชาติไทย U23 ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน มีทัวร์นาเมนต์สำคัญต่อเนื่องในช่วงหลังจากนี้ ประกอบด้วย ฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกมส์ ที่ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพ ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 และการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในช่วงเดือนมกราคม 2569
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทีม ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ จึงได้ตอบตกลงที่จะส่งทีมชาติไทย U23 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับ ทีมชาติจีน U23 เป็นจำนวน 2 นัดดังนี้
นัดแรก 10 ตุลาคม 2568 (แข่งขันแบบปิด โดยไม่มีการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งผลการแข่งขันใดๆ) และนัดที่สอง 14 ตุลาคม 2568 เวลา 16.00 น. ที่คุนหมิง ไห่เกิง เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เมน สเตเดียม โดยการแข่งขันนัดที่สองจะมีการแจ้งรายละเอียดเรื่องการถ่ายทอดสดให้รับทราบอีกครั้งในภายหลัง