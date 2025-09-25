ร.ร.นาถะศาสตร์ คว้าแชมป์ฟุตบอล รุ่น 12 ปี กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่สนามศุภชลาศัย นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล กีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี ประเภททั่วไป ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2568 ของกรมพลศึกษา โดยมี นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา, น.ส.วริศรา แสงไพโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนันทนาการชุมชน, นายอัชรัฐ ยงทวี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา, นายวิรัตน์ อามานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาคนพิการและคนพิเศษ, นายราชัน หาญเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์, น.ส.กอแก้ว เพชรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถะศาสตร์ ร่วมมอบรางวัลด้วย
สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้ รุ่นอายุ 12 ปี ประเภททั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนนาถะศาสตร์ ขณะที่รองชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ และอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์และโรงเรียนโสมาภาพัฒนา