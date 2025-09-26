เผยผลจับสลากการแข่งขันฟุตบอล เมืองไทย คัพ รอบคัดเลือก
เมื่อวันที่ 25 กันยายน เวลา 14.30 น. สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีจับสลากประกบคู่การแข่งขันฟุตบอล เมืองไทย คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบคัดเลือก โดยได้รับเกียรติจากนายเอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีการจับสลากในครั้งนี้
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทย คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบคัดเลือก จะนำทีมระดับไทยลีก 3 ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 51 ทีม มาแข่งขันกันเองก่อนในโซน โดยแบ่งเป็น ภาคเหนือ (8 ทีม, เข้ารอบ 3 ทีม), ภาคกลาง (8 ทีม เข้ารอบ 3 ทีม), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9 ทีม เข้ารอบ 3 ทีม), ภาคตะวันออก (12 ทีม เข้ารอบ 4 ทีม), ภาคตะวันตก (7 ทีม เข้ารอบ 3 ทีม) และภาคใต้ (7 ทีม เข้ารอบ 3 ทีม)
โดยในรอบคัดเลือก จะแข่งขันสองรอบเพื่อหาทีมจากไทยลีก 3 เข้ารอบเพลย์ออฟ จำนวน 19 ทีม แล้วจับสลากแข่งขันพบกับทีมจากไทยลีก 2 ที่ส่งทีมเข้าสมัครทั้งหมด 13 ทีม รวมเป็น 16 คู่ 32 ทีม เพื่อหา 16 ทีม ผ่านเข้าไปเล่นรอบ 32 ทีมสุดท้าย ร่วมกับทีมจากไทยลีก 1 ต่อไป
ผลการจับสลากรอบคัดเลือกโซนต่างๆ มีดังนี้
– โซนภาคเหนือ
รอบคัดเลือกรอบแรก
พิษณุโลก เอฟซี พบ พิจิตร ยูไนเต็ด 2025
นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด พบ เขลางค์ ยูไนเต็ด
ผู้ชนะของทั้ง 2 คู่นี้ จะไปพบกันในรอบคัดเลือกรอบที่ 2
รอบคัดเลือกรอบที่ 2
นครสวรรค์ สี่แคว ซิตี้ พบ อุตรดิตถ์ เอฟซี
กำแพงเพชร เอฟซี พบ ชาติตระการ ซิตี้
– โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รอบคัดเลือกรอบแรก
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น พบ เมืองเลย ยูไนเต็ด
อุดร บ้านจั่น ยูไนเต็ด พบ ขอนแก่นมอดินแดง ฟุตบอลคลับ
ผู้ชนะของทั้ง 2 คู่นี้ จะไปพบกันในรอบคัดเลือกรอบที่ 2
อุดร ยูไนเต็ด พบ อุบล ครัวนภัส เอฟซี
(ทีมที่ชนะในรอบแรกรอทำการขันแข่งในรอบที่สอง พบ ขอนแก่น เอฟซี)
รอบคัดเลือกรอบที่ 2
ร้อยเอ็ด พีบี ยูไนเต็ด พบ สุรินทร์ โขงชีมูล เอฟซี
– โซนภาคกลาง
รอบคัดเลือกรอบแรก
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พบ สระบุรี ยูไนเต็ด
มหาวิทยาลัยปทุมธานี พบ พราม แบงค็อก
ผู้ชนะของทั้ง 2 คู่นี้ จะไปพบกันในรอบคัดเลือกรอบที่ 2
รอบคัดเลือกรอบที่ 2
ฟูเทร่า ยูไนเต็ด พบ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี
ลพบุรี ซิตี้ พบ สิงห์บุรี วอร์ริเออร์
– โซนภาคตะวันออก
รอบคัดเลือกรอบแรก
บีเอฟบี พัทยา ซิตี้ พบ คัสตอม ยูไนเต็ด
(ทีมที่ชนะในคู่นี้จะไปพบกับ ปลวกแดง ยูไนเต็ด ในรอบคัดเลือกรอบที่ 2)
บูรพา ยูไนเต็ด พบ สโมสรฟุตบอลราชนาวี
(ทีมที่ชนะในคู่นี้จะไปพบกับ สายมิตรกบินทร์ ยูไนเต็ด ในรอบคัดเลือกรอบที่ 2)
เอซีดีซี เอฟซี พบ นาวิกโยธิน เอฟซี
(ทีมที่ชนะในคู่นี้จะไปพบกับ แปดริ้ว ซิตี้ ในรอบคัดเลือกรอบที่ 2)
สโมสรฟุตบอลกองเรือรบ พบ ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี
(ทีมที่ชนะในคู่นี้จะไปพบกับ บ้านค่าย ยูไนเต็ด ในรอบคัดเลือกรอบที่ 2)
– โซนภาคตะวันตก
รอบคัดเลือกรอบแรก
วีอาร์เอ็น เมืองนนท์ เอฟซี พบ ธนบุรี ยูไนเต็ด
(ทีมที่ชนะในคู่นี้จะไปพบกับ นนทบุรี ยูไนเต็ด ในรอบคัดเลือกรอบที่ 2)
รอบคัดเลือกรอบที่ 2
หัวหิน ซิตี้ พบ ทัพหลวง ยูไนเต็ด
สมุทรสาคร ซิตี้ พบ สมุทรสงคราม ซิตี้
– โซนภาคใต้
รอบคัดเลือกรอบแรก
พีเอสยู สุราษฎร์ธานี ซิตี้ พบ เมืองตรัง ยูไนเต็ด
(ทีมที่ชนะในคู่นี้จะไปพบกับ กระบี่ เอฟซี ในรอบคัดเลือกรอบที่ 2)
รอบคัดเลือกรอบที่ 2
นรา ยูไนเต็ด พบ พีที สตูล เอฟซี
สมุย ยูไนเต็ด พบ เอฟซี ยะลา
การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบแรก จะทำการแข่งขัน ในวันที่ 7-8 ตุลาคม และแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสอง ในวันที่ 21-22 ตุลาคม
สำหรับการแข่งขันฟุตบอล “ไทยลีก คัพ” เริ่มต้นการแข่งขัน ครั้งแรกในปี 2530 ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000,000 บาท ส่วนทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท และทุกทีมที่เป็นทีมเยือนตั้งแต่รอบคัดเลือกไปจนถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย จะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางทีมละ 50,000 บาท