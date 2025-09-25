แข้งเทพสู้ไม่ไหว บุกพ่ายยะโฮร์ 0-4 ศึกช้อปปี้ คัพ
ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน “ช้อปปี้ คัพ” ฤดูกาล 2025-26 ทัพแข้งเทพ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ประเดิมสนามนัดแรก บุกพ่ายยะโฮร์ ดารุล ทะซิม ตัวแทนประเทศมาเลเซีย ดีกรีแชมป์ มาเลเซีย ซุปเปอร์ลีก 0-4 ณ สนามสุลต่าน อิบราฮิม สเตเดียม เมื่อวันที่ 25 กันยายน
นัดนี้ “โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน หัวหน้าผู้ฝึกสอนโรเตชั่นนักเตะหลายตำแหน่งจากนัดที่พบกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในเกมไทยลีก โดยส่งนิติพงษ์ เสลานนท์, รุ่งรัฐ ภูมิจันทึก, เคียวกะ นากามูระ, เซยะ คุโนริ, มูห์เซ็น อัล กาสเซนี่, วันชัย จารุนงคราญ, เนบอยชา โคโซวิช และปกเกล้า อนันต์ ลงสนาม
หลังจากครึ่งแรกทำอะไรกันไม่ได้ ยะโฮร์ ดารุล ทะซิม ก็มาได้ 4 ประตูรวดในครึ่งหลัง จากแฮตทริกของแบร์กซอน ในนาที 46, 73 และ 90+2 ส่วนอีกลูกจากฆวน ฟิเกเรโอ นาที 52
โปรแกรมนัดถัดไปของทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จะกลับมาลงในเกม ไทยลีก 1 นัดที่ 6 เยือน “ราชันมังกร” ราชบุรี เอฟซี ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน เวลา 18.00 น. ณ สนาม ราชบุรี สเตเดียม
ส่วนโปรแกรม ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน ช้อปปี้ คัพ 2025/26 นัดที่สาม จะเปิดรัง ทรู บีจี สเตเดียม ต้อนรับการมาเยือนของ ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม เวลา 19.00 น.