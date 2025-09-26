โค้ชหนึ่ง เคี่ยวฟิตเนสทัพชบาแก้ว ส่งท้ายแคมป์ ก.ย. ก่อนลับแข้งบังคลาเทศ
“ชบาแก้ว” ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย ที่ไดนามิค ฟุตบอล แคมป์ จ.สมุทรปราการ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 กันยายน เวลา 08.00 น. ในการเก็บตัวเดือนกันยายน ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2568 ก่อนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ พบกับ ทีมชาติบังคลาเทศ
การเก็บตัวครั้งนี้เป็นแคมป์ที่อยู่นอกปฏิทินฟีฟ่าเดย์ จึงเน้นนักกีฬาที่ไม่ติดภารกิจกับสโมสรและเล่นอยู่ในลีกภายในประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งกับการเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เพื่อสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
การฝึกซ้อมครั้งนี้ “โค้ชหนึ่ง” ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน กุนซือทัพชบาแก้ว ได้เน้นไปที่การรีคัฟเวอรี่ร่างกายในห้องฟิตเนส หลังจากฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักต่อเนื่อง รวมทั้งการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและสมรรถภาพทางร่างกายให้ดีขึ้นและสมบูรณ์ โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง
ซึ่งหลังจากนี้ ทัพฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะมีการประชุมสรุปแคมป์เก็บตัวในครั้งนี้ ก่อนจะปล่อยให้นักเตะเดินทางกลับ โดยจะมีการเรียกผู้เล่นเพื่อเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมอีกครั้งในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ต่อไป
สำหรับ ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ พบ ทีมชาติบังคลาเทศ ทั้งหมด 2 นัด ในวันที่ 24 และ 27 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะมีการยืนยันสนามและเวลาแข่งขันอีกครั้ง โดยการอุ่นเครื่องทั้ง 2 นัด ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้กับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ก่อนทำศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568