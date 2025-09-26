ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เข้าฟิตเนสฝึกซ้อม ส่งท้ายแคมป์เก็บตัวเดือนกันยายน ก่อนเตรียมอุ่นเครื่อง ฟีฟ่า เดย์
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ไดนามิค ฟุตบอล แคมป์ จังหวัดสมุทรปราการ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย ในการเก็บตัวเดือนกันยายน ระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน 2568 ก่อนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ พบกับ ทีมชาติบังคลาเทศ
โดยการเก็บตัวครั้งนี้เป็นแคมป์ที่อยู่นอกปฏิทินฟีฟ่าเดย์ จึงเน้นนักกีฬาที่ไม่ติดภารกิจกับสโมสรและเล่นอยู่ในลีกภายในประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งกับการเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เพื่อสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
การฝึกซ้อมครั้งนี้ “โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอน เน้นไปที่การรีคอฟเวอรี่ร่างกาย ในห้องฟิตเนส หลังจากฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักต่อเนื่อง รวมทั้งการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและสมรรถภาพทางร่างกายให้ดีขึ้นและสมบูรณ์ โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง
ซึ่งหลังจากนี้ ทัพฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะมีการประชุมสรุปแคมป์เก็บตัวในครั้งนี้ ก่อนจะปล่อยให้นักเตะเดินทางกลับ โดยจะมีการเรียกผู้เล่นเพื่อเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมอีกครั้งในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ต่อไป
สำหรับ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ พบ ทีมชาติบังคลาเทศ ทั้งหมด 2 นัด ในวันที่ 24 และ 27 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะมีการยืนยันสนามและเวลาแข่งขันอีกครั้ง โดยการอุ่นเครื่องทั้งสองนัด ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้กับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ก่อนทำศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568