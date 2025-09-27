เอเอฟซี เลือกไทยจัดศึกใหญ่ บอลชายหาดเอเชีย 2026+2028
สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี ยืนยันเลือกประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย ในปี 2569 และ 2571 (AFC Beach Soccer Asian Cup 2026&2028)
นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด เปิดเผยว่า “ขอขอบคุณ เอเอฟซี ที่ไว้วางใจ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองที่เป็นรอบคัดเลือกของฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลก”
“ทั้งนี้ เอเอฟซี ได้มีมติปรับปฏิทินการแข่งขันจากเดิมที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม มาเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละทีมมีเวลาเตรียมความพร้อมมากขึ้นก่อนไปแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลก 2570 โดยนับเป็นการแยกปีจัดการแข่งขันระหว่างรอบคัดเลือกและรอบสุดท้ายออกจากกัน”
“นอกจากนี้การเป็นเจ้าภาพถือเป็นโอกาสที่ดีของฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยที่จะลุ้นตั๋วไปชิงแชมป์โลก เพราะสองครั้งล่าสุดเราจบในอันดับ 5 ของเอเชีย”
สำหรับการแข่งขัน AFC Beach Soccer Asian Cup 2026 จะเป็นรอบคัดเลือกของ FIFA Beach Soccer World Cup 2027
