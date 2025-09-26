ลูกหนังวัดสุทธิวราราม ฟาดแชมป์บอล 7 คนกรุงเทพ เอฟซี ทัวร์นาเมนท์
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ “กรุงเทพ เอฟซี ทัวร์นาเมนท์ 2025” พรีเซนต์บาย เอสทู เรสซิ่ง วีล ชิงถ้วย ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ที่สนามฟุตบอลศรีสมาน
มี 4 สถาบันชั้นนำของเมืองไทยร่วมฟาดเเข้งประกอบด้วย โรงเรียนราชวินิตบางเขน, สตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์, ปทุมคงคา และวัดสุทธิวราราม เเข่งขันเเบบพบกันหมด
ผลปรากฏว่า โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เก็บชัยชนะ 3 นัดรวด คว้าเเชมป์ไปครอง อันดับ 2 ราชวินิตบางเขน อันดับ 3 ปทุมคงคา เเละอันดับ 4 สตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์
ส่วนนักเตะยอดเยี่ยมประจำ ทัวร์นาเม้นต์ ได่เเก่ ปกรน์เกียรติ ทุมโทน กัปตันทีมราชวินิตบางเขนได้รับรางวัลรองเท้าฟุตบอลZETA จากผลิตภัณฑ์ ZETASPORTS
ทั้งนี้ 4 สถาบันดังกล่าว เตรียมความพร้อม ก่อนฟุตบอล 7 สี