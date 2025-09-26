เชียร์บิ๊กทีมไทยลุ้นเจ้าเอเชีย! ศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ทู พีพีทีวียิงสด
ศึกฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ทู ฤดูกาล 2025/26 รายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย เทียบเท่าศึกชิงถ้วยยูโรป้าลีกทวีปยุโรป กับการรวมตัวของสโมสรชั้นนำจากทั่วทวีป ที่จะลงสนามฟาดแข้งเพื่อลุ้นก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ “เจ้าเอเชีย” โดยพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมถ่ายทอดสด
โปรแกรมถ่ายทอดสดรอบแบ่งกลุ่ม ที่ไม่ควรพลาด ดังนี้
พุธที่ 1 ตุลาคม เวลา 19.15 น. ทรู แบ็งค็อก ยูไนเต็ด พบ เปอร์ซิบ บันดุง (อินโดนีเซีย)
พฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม เวลา 19.15 น. ราชบุรี เอฟซี พบ กัมบะ โอซาก้า (ญี่ปุ่น)
พักเบรก 2 สัปดาห์ ก่อนกลับมาฟาดแข้งกันต่อ
พุธที่ 22 ตุลาคม เวลา 19.15 น. ราชบุรี เอฟซี พบ อีสเทิร์น (ฮ่องกง)
พฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม เวลา 19.15 น. ทรู แบ็งค็อก ยูไนเต็ด พบ ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส (สิงคโปร์)
ปิดท้ายความในรอบแบ่งกลุ่มกับ 3 คู่เดือด
พฤหัสบดีที่ 6 พศจิกายน เวลา 19.15 น. บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ คาย่า เอฟซี (ฟิลิปปินส์)
พุธที่ 26 พศจิกายน เวลา 19.15 น. ทรู แบ็งค็อก ยูไนเต็ด พบ สลังงอร์ เอฟซี (มาเลเซีย)
พฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม เวลา 19.15 น. บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ แทมปิเนส โรเวอร์ส (สิงคโปร์)
แฟนบอลยังสามารถรอติดตามความมันส์ในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก อีลิท (AFC Champions League Elite) การแข่งขันฟุตบอลสโมสรประจำปีที่จัดโดยสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) ถ้วยใหญ่สุดอลังการของเอเชีย เปรียบเสมือน “UCL แห่งเอเชีย” ซึ่งพีพีทีวีเตรียมถ่ายทอดสดให้ชมกันเร็วๆ นี้เช่นกัน