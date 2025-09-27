บุรีรัมย์ 100%! บุกถล่ม อยุธยา 4-1 คว้าชัย 6 เกมรวด
“ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกเอาชนะ “นักรบกรุงเก่า” อยุธยา ยูไนเต็ด ทีมน้องใหม่ 4-1 ใน การแข่งขันฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง 2025/26 เกมที่ 6 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 กันยายน
โดยบุรีรัมย์ ได้ประตูจากจุดโทษของ โรเบิร์ต ซูลจ์ นาทีที่ 28, เฟจ์ซาล มูลิช นาทีที่ 40 กับ 45+4 และเคนเน็ต ดูกอล นาทีที่ 86 ส่วนอยุธยาตีไข่แตกจาก ยาเชียร์ อิสลามี่ นาทีที่ 54
ส่งผลให้ ปราสาทสายฟ้า เก็บ 3 คะแนนไปได้อีกเกม ขยับไปมี 18 คะแนนเต็ม จากการลงสนาม 6 นัด ครองจ่าฝูงต่อไป
ผลคู่อื่นๆ
บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง
ระยอง เอฟซี ชนะ อุทัยธานี เอฟซี 2-1
ชลบุรี เอฟซี เสมอ พีที ประจวบ เอฟซี 1-1
พลังกาญจน์ เอฟซี ชนะ ลำพูน วอริเออร์ 4-0
บีวายดี ซีล5 ลีกสอง
นครปฐม ยูไนเต็ด เสมอ ปัตตานี เอฟซี 0-0
ราษีไศล ยูไนเต็ด ชนะ โปลิศ เทโร เอฟซี 2-1
พัทยา ยูไนเต็ด ชนะ สงขลา เอฟซี 1-0
หนองบัว พิชญ เอฟซี ชนะ แพร่ ยูไนเต็ด 3-0