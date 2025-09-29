แข้งโต๊ะเล็ก ยู19 ปี ลงคัดเลือกวันสุดท้าย โค้ชรับตัดตัวยาก
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่อาคาร FA Thailand นักฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ได้เข้ามาคัดเลือกในวันสุดท้าย พร้อมหน้าครบทั้ง 40 คน
โดยการคัดเลือกในวันนี้ใช้เวลาสองชั่วโมงนำโดยนายบุญเลิศ เจริญวงศ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน และ ทีมงานสต๊าฟโค้ช คอยกำกับดูแลในการคัดเลือก
หลังจากเสร็จสิ้นการคัดเลือก นายบุญเลิศ เจริญวงศ์ เผยว่า สำหรับการคัดเลือกในวันนี้ เราโฟกัสไปที่เทคนิคการเล่นเกมรับเราจะเห็นจุดแข็งของเด็กแต่ละคน แต่บางคนก็จะมีความโดดเด่นเกมรุกแต่เกมรับก็ยังไม่เด่น บางคนเก่งเกมรับแต่เกมรุกไม่เด่น ตัวเองและทีมงานสต๊าฟโค้ชก็จะมาวิเคราะห์การคัดเลือกผู้เล่นร่วมกัน ซึ่งการคัดเลือกรอบนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆ เพราะนักฟุตซอลทุกคนมีคุณสมบัติที่ดีมีจุดเด่นของตัวเองที่ชัดเจน ซึ่งการที่จะคัดให้เหลือ 20 คนนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก หลังจากนี้ทีมสต๊าฟก็คงจะได้ประชุมร่วมกันในการคัดเลือกเพื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 20 คน ต่อไป