สุรชาติซัดเบิ้ล บีจีเปิดบ้านขย้ำท่าเรือ 2-0 แบงค็อกบุกเฉือนราชบุรี 1-0 โคราชเจ๊าเมืองทอง 1-1
สุรชาติ สารีพิมพ์ เหมาคนเดียว 2 ประตู พา “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟ.ซี. 2-0 ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ที่ปทุมธานี สเตเดียม เมื่อวันที่ 28 กันยายน
สุรชาติยิงให้ทีมเจ้าบ้านขึ้นนำ ในนาทีที่ 45-2 ก่อนที่ในครึ่งหลังจะมาบวกเพิ่มอีกประตู ในนาทีที่ 58 ให้บีจี ปทุม ชนะไป 2-0 รั้งอันดับ 4 ของตาราง มี 10 คะแนน จาก 6 นัด ส่วนการท่าเรือแพ้เป็นเกมที่ 3 จาก 6 เกมแรก มี 7 คะแนน อยู่ในอันดับ 8
ผลคู่อื่นๆ
ราชบุรี เอฟซี แพ้ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 0-1
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี เสมอ เมืองทอง ยูไนเต็ด 1-1
