ส.บอลไทย เปิดโผ 41 แข้งช้างศึก U17 เก็บตัวครั้งที่ 3 เตรียมสู้ศึกเอเชีย รอบคัดเลือก
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 41 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบคัดเลือก (AFC U17 Asian Cup Saudi Arabia 2026 Qualifiers) ระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2568
การเก็บตัวฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ วันที่ 2-6 ตุลาคม เป็นช่วงประเมินคัดเลือกนักเตะ เพื่อฝึกซ้อมต่อในช่วงวันที่ 6-16 ตุลาคม ต่อไปภายใต้การคุมทัพของ มาร์โค ก็อคเคิ่ล หัวหน้าผู้ฝึกสอน
โดยรายชื่อ 41 นักเตะ มีดังต่อไปนี้
ผู้รักษาประตู
1.เจ้าพระยา กล่ำชม สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
2.หฤษฎ์ มั่นสิน สโมสรชลบุรี เอฟซี
3.ศิวัช ชมภูวิเศษ สโมสรชลบุรี เอฟซี
4.อชิรวิชญ์ นัดสันเที๊ยะ สโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
5.พัชรพล คำสุข โรงเรียนพระแม่มารีสาทร
6.ธนพล ทับเจริญผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
7.ธีตวันต์ ไวยากรณ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
กองหลัง
8.ธนวิชญ์ สุขยานี โรงเรียนอัสสัมชัญ
9.ศุกลวัฒน์ ภูทองขาว โรงเรียนอัสสัมชัญ
10.ปองคุณ บัวไชโย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
11.ชนกันต์ แจ้งสิทธาเวช โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
12.ณัฐกรณ์ รักษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
13.ประชาราษฎร์ ศิริขันติ สโมสรชลบุรี เอฟซี
14.กรินทร์ สีเขียว สโมสรชลบุรี เอฟซี
15.ธัญพิสิษฐ์ เพียรกสิกรรม สโมสรชลบุรี เอฟซี
16.กนกพล เพชรพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
17.เพชรายุธ โสบุญมา สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด
18.ชยามร ประทุมสูตร สโมสรหนองบัว พิชญ เอฟซี
19.นพดล ด้วงน้อย โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
20.ฆนรุจ กันภัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
21.ปพนธีร์ เสริฐศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
กองกลาง
22.วุฒิกุล แก้วกุลศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
23.ศักรนันทน์ ทิพย์รักษ์ สโมสรเชียงใหม่ เอฟซี
24.อชิรวัตติ์ วาปีฝ้าย โรงเรียนเทพศิรินทร์
25.โธมัส จูเนียร์ ไท ชมิทท์ สโมสรฮอฟเฟนไฮม์
26.กิตติพศ สาธิตภาณุวัฒน์ สโมสรพลังกาญจน์ เอฟซี
27.กฤตวัฒน์ นราฤทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
28.นรากร ทองจรัส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
29.พสุธา มั่นเหมาะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
30.ทัศฎาภรณ์ พึ่งกุศล โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
กองหน้า
31.บูรพา สว่างศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ
32.เดชาธร กลิ่นเดช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
33.อันโทนี ตังเปา โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
34.จิรายุ นามเรืองศรี สโมสรชลบุรี เอฟซี
35.อชิรวิชญ์ หล้าจอมใจ สโมสรชลบุรี เอฟซี
36.พิชญะ ชัยวรางกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
37.บากิร นวลน้อย สโมสรพีที สตูล เอฟซี
38.ปรเมศ ละอองดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
39.ศุทธิพงษ์ เอกบัว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
40.ปกรณ์ สุทธิประภา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
41.ชาครินทร์ นุ้ยขาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ทั้งนี้ นักกีฬาที่มีรายชื่อจะเดินทางมารายงานตัว ณ อาคาร FA Thailand ในวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. ก่อนเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไดนามิก ฟุตบอลแคมป์ จ.สมุทรปราการ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2568
สำหรับการเก็บตัวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมทีมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบคัดเลือก ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2568 ที่ จ.ชลบุรี โดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่มเดียวกับทีมชาติคูเวต, เติร์กเมนิสถาน, มองโกเลีย, มัลดีฟส์