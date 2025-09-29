ฟุตบอลในประเทศ

ฮือฮา! ฟาวเลอร์ สนคุมทัพพลังกาญจน์ หมอประวัติเผยภาพเฟ้นกุนซือคนใหม่

ฮือฮา! ฟาวเลอร์ สนคุมทัพพลังกาญจน์ หมอประวัติเผยภาพเฟ้นกุนซือคนใหม่

ความเคลื่อนไหวของสโมสร “ม้าเหล็ก” พลังกาญจน์ เอฟซี ทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอล บีวายดี ซีไลอ้อนซิกซ์ ลีกวัน หรือไทยลีก 1 ฤดูกาล 2025/26 หลังจากแยกทางกับ “โค้ชโอ่ง” ดุสิต เฉลิมแสน ซึ่งกลายเป็นกุนซือคนแรกที่ตกงานฤดูกาลนี้ และกำลังอยู่ในช่วงหาเฮดโค้ชคนใหม่นั้น

ล่าสุด นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ประธานสโมสรพลังกาญจน์ เอฟซี ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Prawat Kithammakunnit อัพเดตความคืบหน้าในการหากุนซือม้าเหล็กคนใหม่ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการสรรหา โดยปรากฏภาพของ ร็อบบี้ ฟาวเลอร์ ตำนานสโมสรลิเวอร์พูลชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นเป็นอดีตนักเตะและเฮดโค้ชสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ได้เข้าร่วมพูดคุยผ่านทางออนไลน์ด้วย⁣ พร้อมกับข้อความระบุว่า “กำลังหาโค้ชให้อยู่นะครับ ใจเย็นๆ ช่วงนี้ใช้บริการโค้ชเต้ โค้ชโต้ ไปก่อนนะ”

ขณะเดียวกัน คิดไซด์โค้ง รายงานว่า ร็อบบี้ ฟาวเลอร์ ได้ยื่นเสนอตัวเข้ามาทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของพลังกาญจน์ เอฟซี โดยพร้อมกลับมาทำงานในเมืองไทยอีกครั้ง หลังจากเคยเป็นนักเตะและโค้ชของ เมืองทอง ยูไนเต็ด ในระหว่างปี 2011-2012

อย่างไรก็ตาม บอร์ดบริหารสโมสรพลังกาญจน์ เอฟซี ยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะเลือกกุนซือรายใดเข้ามาคุมทัพหลังจากนี้ โดยจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อเฟ้นหากุนซือคนใหม่ที่มีความเหมาะสม และตรงไปตามเป้าหมายของสโมสร ซึ่งนอกจาก ร็อบบี้ ฟาวเลอร์ ก็ยังมีชื่อของ มิลอส ย็อคซิช เฮดโค้ชชาวเซอร์เบียวัย 57 ปีที่ผ่านประสบการณ์กับหลายสโมสรในไทยลีกติดอยู่ในลิสต์ด้วย

ADVERTISMENT

สำหรับ พลังกาญจน์ เอฟซี ได้มอบหมายให้ “โค้ชเต้” อลงกรณ์ ทองอ่ำ โค้ชดีกรีโปร ไลนเซนส์ คุมทีมแบบรักษาการ หลังจากแยกทางกับ “โค้ชโอ่ง” ดุสิต เฉลิมแสน ซึ่งนัดล่าสุดเพิ่มประเดิมคว้า 3 แต้มแรกในศุกไทยลีก 2025/26 ด้วยการเปิดสนามกลีบบัว เอาชนะ ลำพูน วอริเออร์ 4-0 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา⁣ โดยโปรแกรมนัดต่อไปจะบุกเยือน การท่าเรือ เอฟซี ที่แพท สเตเดียม ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคมนี้ เวลา 19.00 น.