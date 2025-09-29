ฮือฮา! ฟาวเลอร์ สนคุมทัพพลังกาญจน์ หมอประวัติเผยภาพเฟ้นกุนซือคนใหม่
ความเคลื่อนไหวของสโมสร “ม้าเหล็ก” พลังกาญจน์ เอฟซี ทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอล บีวายดี ซีไลอ้อนซิกซ์ ลีกวัน หรือไทยลีก 1 ฤดูกาล 2025/26 หลังจากแยกทางกับ “โค้ชโอ่ง” ดุสิต เฉลิมแสน ซึ่งกลายเป็นกุนซือคนแรกที่ตกงานฤดูกาลนี้ และกำลังอยู่ในช่วงหาเฮดโค้ชคนใหม่นั้น
ล่าสุด นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ประธานสโมสรพลังกาญจน์ เอฟซี ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Prawat Kithammakunnit อัพเดตความคืบหน้าในการหากุนซือม้าเหล็กคนใหม่ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการสรรหา โดยปรากฏภาพของ ร็อบบี้ ฟาวเลอร์ ตำนานสโมสรลิเวอร์พูลชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นเป็นอดีตนักเตะและเฮดโค้ชสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ได้เข้าร่วมพูดคุยผ่านทางออนไลน์ด้วย พร้อมกับข้อความระบุว่า “กำลังหาโค้ชให้อยู่นะครับ ใจเย็นๆ ช่วงนี้ใช้บริการโค้ชเต้ โค้ชโต้ ไปก่อนนะ”
ขณะเดียวกัน คิดไซด์โค้ง รายงานว่า ร็อบบี้ ฟาวเลอร์ ได้ยื่นเสนอตัวเข้ามาทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของพลังกาญจน์ เอฟซี โดยพร้อมกลับมาทำงานในเมืองไทยอีกครั้ง หลังจากเคยเป็นนักเตะและโค้ชของ เมืองทอง ยูไนเต็ด ในระหว่างปี 2011-2012
อย่างไรก็ตาม บอร์ดบริหารสโมสรพลังกาญจน์ เอฟซี ยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะเลือกกุนซือรายใดเข้ามาคุมทัพหลังจากนี้ โดยจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อเฟ้นหากุนซือคนใหม่ที่มีความเหมาะสม และตรงไปตามเป้าหมายของสโมสร ซึ่งนอกจาก ร็อบบี้ ฟาวเลอร์ ก็ยังมีชื่อของ มิลอส ย็อคซิช เฮดโค้ชชาวเซอร์เบียวัย 57 ปีที่ผ่านประสบการณ์กับหลายสโมสรในไทยลีกติดอยู่ในลิสต์ด้วย
สำหรับ พลังกาญจน์ เอฟซี ได้มอบหมายให้ “โค้ชเต้” อลงกรณ์ ทองอ่ำ โค้ชดีกรีโปร ไลนเซนส์ คุมทีมแบบรักษาการ หลังจากแยกทางกับ “โค้ชโอ่ง” ดุสิต เฉลิมแสน ซึ่งนัดล่าสุดเพิ่มประเดิมคว้า 3 แต้มแรกในศุกไทยลีก 2025/26 ด้วยการเปิดสนามกลีบบัว เอาชนะ ลำพูน วอริเออร์ 4-0 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยโปรแกรมนัดต่อไปจะบุกเยือน การท่าเรือ เอฟซี ที่แพท สเตเดียม ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคมนี้ เวลา 19.00 น.