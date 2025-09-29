ข่าวร้ายช้างศึก! ศุภณัฏฐ์ เจ็บยาว 1 เดือน พลาดช่วยทัพดวลแข้งไต้หวัน
ความเคลื่อนไหวของทัพนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ซึ่งมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก รอบสอง 2 นัดที่จะพบกับ ไต้หวัน โดยจะเตะกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 9 ตุลาคม ตามด้วยบุกเยือนถิ่นของไต้หวัน ในวันที่ 14 ตุลาคมนั้น
ล่าสุดทีมชาติไทยต้องเจอกับข่าวร้ายหลังจากที่ “แบงค์” ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา กองหน้าจากสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงในนัดบุกเอาชนะ อยุธยา ยูไนเต็ด 4-1 ศึกไทยลีก 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งมีรายงานว่าจะบาดเจ็บยาวถึง 1 เดือน
ทั้งนี้ ส่งผลให้ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา จะพลาดการช่วยทีมชาติไทยในการแข่งขัน เอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก ทั้ง 2 นัดกับไต้หวัน รวมทั้งจะพลาดช่วยต้นสังกัดสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีกราว 4 นัดเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมี เบนจามิน เดวิส มิดฟิลด์ของสโมสรอุทัยธานี เอฟซี ที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกด้วย
สำหรับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และมาซาทาดะ อิชิอิ เฮดโค้ชทัพช้างศึกจะประกาศรายชื่อ 23 นักเตะทีมชาติไทย ชุดลงเตะเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ เวลา 14.00 น.