ประกาศ 30 แข้งสาวไทย U17 เก็บตัวฝึกซ้อม เตรียมลุยศึกเอเชีย 2026 รอบคัดเลือก
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 30 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2568 ที่ชลบุรี สเตเดียม จ.ชลบุรี ภายใต้การคุมทัพของ “โค้ชมิ่ม” ธิดารัตน์ วิวาสุขุ
รายการดังกล่าว ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่มเอฟ ร่วมกับ เนปาล และเติร์กเมนิสถาน ซึ่งจะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม 8 ชาติ ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศจีน ร่วมกับ จีน (เจ้าภาพ), เกาหลีเหนือ (แชมป์เก่า), ญี่ปุ่น (รองแชมป์เก่า) และเกาหลีใต้ (อันดับ 3 ครั้งที่แล้ว) ในช่วงเดือนเมษายน 2569 เพื่อที่จะหา 4 ชาติเป็นตัวแทนเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 ที่โมร็อกโกต่อไป
โดยรายชื่อนักเตะทั้ง 30 คน มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
1. ดีนาร่า ก็เด็ม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. พิมพ์ลภัส อี้วงค์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
3. เปมิกา ศรีออน โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
4. มัณฑิภา ดีสวัสดิ์ Cilie Academy
กองหลัง
5. อริสา แต้มสกุล โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
6. มณฑิดา นุ่มนวล โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
7. อาทิตยา หนูทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
8. สุรชา ธนวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
9. ขวัญชนก บุตรงาม โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
10. บุญญาพร สนสี โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
11. ลัลนัญดา ต้นบุญ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
12. ริณรดา ชุ่มทะโชติ บีจี พีทียู-ท่าโขลง
กองกลาง
13. พัธรมณฑ์ แสงตา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
14. พัชรา ตงติ้ม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
15. อัญชิษฐา หอมตะโก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
16. ธิดาหวัน วังชิ้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
17. วริษฐา จรรยา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
18. กิตติมา เกตุทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
19. ภัทรวีร์ บุญมาหล้า Ascot international school
20. ชาร์ล็อต สิทธิประสงค์ แอลลารี่ Western Sydney Wanderers FC
21. กนกพร วรรณทอง โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
22. วรินทร ดีรักษา โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
กองหน้า
23. วรันธร พงษ์โคกสี โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
24. ณัฎฐธิดา ถิระผลิกะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
25. กวินธิดา กิขุนทด วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
26. กุลิสรา ลิ้มปวะนิช บีจีซี บัณฑิตเอเซีย
27. กัญญาพัชร ม่วงอ่อน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
28. สุณิสา ประทุมวัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
29. ฐิติรัตน์ สำโรง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
30. พราวนภา วิเศษชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
ทั้งนี้ นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 ที่มีรายชื่อดังกล่าวจะมารายงานตัวที่อาคาร FA Thailand ในวันที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. ก่อนจะออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ พัฒนา สปอร์ต คลับ จังหวัดชลบุรี จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2568 และจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ 23 คนสุดท้าย ก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ต่อไป
โปรแกรมการแข่งขันของ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี มีดังนี้ นัดแรก เติร์กเมนิสถาน พบ ไทย วันที่ 13 ตุลาคม 2568 เวลา 18.30 น. และนัดสอง ไทย พบ เนปาล วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 18.30 น. แข่งขันที่ชลบุรี สเตเดียม ส่วนช่องทางการถ่ายทอดสด จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง