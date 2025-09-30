ไอ้หนูโต๊ะเล็ก 2,600 คนทะลักคัดตัดฟุตซอลทีมโรงเรียนทวีธาภิเศก
ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2568 โรงเรียนทวีธาภิเศก เปิดคัดเลือกนักกีฬาฟุตซอลซึ่งมีบรรดาไอ้หนูโต๊ะเล็กแห่มาพิสูจน์ฝีเท้าแน่นขนัดถึง 2,600 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก เพื่อโอกาสในการเป็นตัวแทนทีมฟุตซอลของโรงเรียน
บรรยากาศการลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เช้า เด็ก ๆ เตรียมตัวกันมาอย่างพร้อมเพรียง ทั้งรองเท้า เสื้อผ้า และหัวใจที่เต็มไปด้วยความฝัน ขณะที่ผู้ปกครองและเพื่อน ๆ ก็มาร่วมเป็นกำลังใจข้างสนามอย่างอบอุ่น
กระแสตอบรับที่ล้นหลามในครั้งนี้ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของ ทีมฟุตซอลทวีธาภิเศก ที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์รายการใหญ่ระดับประเทศ และการผลักดันนักกีฬาไปสู่ระดับทีมชาติไทย ทำให้ชื่อเสียงของทีมเป็นที่ยอมรับ และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนจำนวนมากอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว “ม้าศึกฝั่งธน”
หลังจากนี้ นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมอย่างจริงจัง เพื่อเตรียมทีมให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในเทอมหน้า โดยตั้งเป้าสานต่อความสำเร็จ และสร้างผลงานให้โรงเรียนก้าวไปอีกระดับ
โดยในปีการศึกษาหน้า ทีมฟุตซอลทวีธาภิเศกเตรียมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทุกรุ่น ตั้งแต่อายุ 13–18 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และสร้างเกียรติประวัติใหม่ให้กับสถาบัน