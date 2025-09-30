ส.บอลไทย ส่งทีมอีสปอร์ตแข่งขัน FIFAe World Cup รอบคัดเลือก หาตัวแทนลุยซาอุฯ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตอบรับการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอิเล็กทรอนิกส์ (อีสปอร์ต) รายการ FIFAe World Cup รอบคัดเลือก Regional Online Qualifier ประเภท Mobile
สำหรับการแข่งขันดังกล่าว เป็นรอบคัดเลือกโซน เอเชียตะวันออก และ โอเชียเนีย โดยมี 14 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2568
รูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 7 ทีม และจะหาตัวแทน 4 ชาติ เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกรอบสุดท้าย รายการ FIFAe World Cup Final 2025 ทื่ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ซึ่งผลการจับสลาก ไทย อยู่ในกลุ่ม เอ ร่วมกับ อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, กัมพูชา, บรูไน, บังกลาเทศ และ เมียนมา
โดยตัวแทนของไทย ทั้ง 3 รายประกอบไปด้วย
1. พงศ์วิทย์ แต้วัฒนาสกุล aka : Bssui – ผู้ฝึกสอนประเภท Mobile
2. จอมคฑา ยูประพัฒน์ aka : Jxmkt – นักกีฬาประเภท Mobile
3. ธนากร จินดา aka : Cantonaruay – นักกีฬาประเภท Mobile
โปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้
วันที่ 2 ตุลาคม 2568
17.30 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
18.00 น. ญี่ปุ่น พบ ไทย
18.30 น. ไทย พบ กัมพูชา
19.15 น. บรูไน พบ ไทย
19.45 น. ไทย พบ บังกลาเทศ
20.15 น. เมียนมา พบ ไทย
วันที่ 3 ตุลาคม 2568
17.30 น. อินโดนีเซีย พบ ไทย
18.00 น. ไทย พบ ญี่ปุ่น
18.30 น. กัมพูชา พบ ไทย
19.15 น. ไทย พบ บรูไน
19.45 น. บังกลาเทศ พบ ไทย
20.15 น. ไทย พบ เมียนมา
วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2568 รอบน็อคเอาท์
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊ค FA Thailand และ ติดตามผลการแข่งขันได้ที่ FIFA.gg