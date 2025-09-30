นักเตะแม่เนื้ออ่อน 17 ปีสาวไทยเข้าแคมป์เตรียมลุยศึกเอเชีย
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เดินทางมารายงานตัว ที่อาคาร FA Thailand เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จังหวัด ชลบุรี ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 11 ตุลาคม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 รอบคัดเลือก (AFC U17 Women’s Asian Cup China 2026 Qualifiers) ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2568 ที่ชลบุรี สเตเดียม จังหวัดชลบุรี ภายใต้การคุมทัพของ “โค้ชมิ่ม” ธิดารัตน์ วิวาสุขุ
รายการดังกล่าว ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่มเอฟ ร่วมกับ เนปาล และ เติร์กเมนิสถาน ซึ่งจะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม 8 ชาติ ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ จีน (เจ้าภาพ), เกาหลีเหนือ (แชมป์เก่า), ญี่ปุ่น (รองแชมป์เก่า) และ เกาหลีใต้ (อันดับ 3 ครั้งที่แล้ว) ในช่วงเดือนเมษายน 2569 เพื่อที่จะหา 4 ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 ที่โมร็อกโก ต่อไป
โดยทีมจะลงฝึกซ้อมทันทีในวันนี้ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ 23 คน ในการส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
โปรแกรมการแข่งขันของ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี มีดังนี้
Matchday1
เติร์กเมนิสถาน พบ ไทย
วันที่ 13 ตุลาคม 2568
เวลา 18.30 น.
ชลบุรี สเตเดียม
Matchday2
ไทย พบ เนปาล
วันที่ 17 ตุลาคม 2568
เวลา 18.30 น.
ชลบุรี สเตเดียม
ช่องทางการถ่ายทอดสด จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง