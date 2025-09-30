ปราสาทสายฟ้าบุกพ่ายเอฟซี โซล 0-3 ศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
“ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกปราชัยให้เอฟซี โซล 0-3 ในการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท ลีกสเตจ นัดที่ 2 ที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน
นาทีที่ 5 ปราสาทสายฟ้าเกือบได้จุดโทษจากจังหวะที่แซนดี วอลช์ ทุมบอลยาวจากทางขวาเข้าไปในกรอบเขตโทษ ปีเตอร์ ซูลจ์ บังบอลได้ก่อนจะดีดบอลไปโดนแขนแนวรับเจ้าถิ่น ผู้ตัดสินไม่รอช้าเป่าเป็นจุดโทษ ก่อนที่จะได้รับการแจ้งเตือนจากห้องควบคุม VAR เมื่อวิ่งไปดูจอภาพเสร็จ ผู้ตัดสินชาวกาตาร์กลับคำตัดสินให้เป็นลูกเตะมุมเท่านั้น
นาทีที่ 38 เจ้าถิ่นขึ้นเกมทางซ้าย ลูคัส ซิลวา รับบอลจากเพื่อนลากเข้าในแล้วเปิดบอลยาวมาที่เสาไกล ชเว จุน วิ่งมาจากทางขวาคนเดียวยิงบอลเบียดเสาขวาเข้าประตูไป เอฟซี โซล ออกนำ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-0
นาทีที่ 45+3 เจ้าถิ่นได้เตะมุมทางซ้าย เจสซี่ ลินการ์ด เล่นบอลสั้นจ่ายบอลกลับมาให้ จอง ซึง วอน ตั้งป้อมเปิดบอลกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาในกรอบ 6 หลา ปาร์ค ซอง ฮุน วิ่งเข้าไปกระโดดหลอกทำลายจังหวะ นีล เอเธอร์ริดจ์ ที่พยายามจะออกมารับบอล ทว่าบอลตกลงพื้นเด้งลอยเข้าประตูไป เอฟซี โซล ขยับนำ 2-0
นาทีที่ 68 เอฟซี โซล ยังคงเปิดเกมเข้าใส่ บอลชุลมุนอยู่ในกรอบเขตโทษ ยู แจ มุน ยกบอลไปทางเสาซ้าย ลูคัส ซิลวา ตั้งเท้ายิงบอลตูมเดียวหายเข้าประตูไป เป็นประตูย้ำชัยให้เอฟซี โซล ชนะ 3-0
ผลจากนัดนี้ทำให้บุรีรัมย์ยังคงมี 3 คะแนน จาก 2 นัด ด้วยสถิติชนะ 1 แพ้ 1 ส่วนเอฟซี โซล ชนะ 1 เสมอ 1 มี 4 คะแนน