ออสมาร์ ลอสส์ ชี้พอบุรีรัมย์เสียประตู+นักเตะเจ็บ ทำเกมเปลี่ยน
ความเคลื่อนไหวหลังเกมฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 2025/26 ลีกสเตจ เกมที่ 2 โซนตะวันออก ซึ่ง “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกไปพ่าย เอฟซี โซล ที่แดนกิมจิ ไป 0-3 ส่งผลให้ ปราสาทสายฟ้า ยังคงมี 3 คะแนน จากการลงสนาม 2 นัด ชนะ 1 แพ้ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน
ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา หัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า ครึ่งแรกเราคุมเกม และเล่นได้ดี ทั้งสองทีมพยายามสร้างโอกาสทำประตู แต่จุดเปลี่ยนของเกมคือเรามาเสียประตูแรก และก็มีผู้เล่นบาดเจ็บ ทำให้ต้องเปลี่ยนตัว พอกลับมาในครึ่งเวลาหลังเราพยายามเล่นเกมรุกมากขึ้น เพราะตามอยู่ 2-0 ซึ่งทางเอฟซี โซล ก็ใช้พื้นที่ว่างตรงนี้โจมตี และเราคุมจังหวะเกมไม่ได้ ซึ่งเราต้องเรียนรู้จากเกมนี้ เพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก
กุนซือชาวบราซิลกล่าวต่อว่า วันนี้สภาพสนามก็มีส่วน เพราะบอลเดินทางค่อนข้างเร็วในสนามนี้ เร็วกว่าสนามที่เราเคยเล่นในไทย นักเตะก็ต้องปรับตัว เรื่องสปีดบอล แต่เราก็เตรียมวิธีการมา ปิดผู้เล่นกองกลางของเอฟซี โซล 2 คน ที่เป็นตัวขึ้นเกม เราทำได้ดีในครึ่งแรก จนมาเสียประตู และเอฟซี โซล ก็คุมจังหวะเกมของตัวเองได้
“เราไม่อยากเป็นผู้แพ้ เพราะเรารู้ว่าการเก็บแต้มในเกมเยือนได้ มันสำคัญแค่ไหน ผลงานเราก็ชนะมา เพิ่งจะมาแพ้เกมวันนี้ คิดว่าการสื่อสาร ไม่ใช่ปัญหา เพราะนักเตะเราก็สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และยังมีล่ามแปลจากอังกฤษ เป็น ภาษาไทย นักเตะหลายคนมาจากฤดูกาลที่แล้วพวกเค้ารู้ไอเดียในการเล่น พวกเรารู้ถึงมาตรฐานของเคลีก และมาตราฐานของเอฟซี โซล อยู่แล้ว วันนี้เราพยายามดึงจังหวะเกมให้ช้าลงกว่าปกติ และทำได้ดีจนมาเสียประตูแรก จังหวะของเกมก็เปลี่ยนไป เราต้องเรียนรู้ เราต้องเปลี่ยนแกนในการเล่น เมื่อเวลาเจอคู่แข่งกดดัน ต้องไม่ฝืนเล่นที่เดิม” กุนซือใหญ่ปราสาทสายฟ้า กล่าวปิดท้าย