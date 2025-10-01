แอสเซทไวส์หนุนมอบคอนโดฯ เสริมคุณภาพชีวิตดาวรุ่ง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
ศึกไทยลีก 2025/26 เปิดฉากอย่างเข้มข้น เดือดตั้งแต่นัดแรก พร้อมสปอตไลท์ที่เริ่มจับไปยังแข้งสายเลือดใหม่ โดยเฉพาะนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลจากสโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด หรือ “เดอะ แรบบิท” ล่าสุด แอสเซทไวส์ ได้ร่วมมือกับสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ส่งเสริมให้นักเตะเยาวชนเข้าถึงการฝึกฝนทักษะฟุตบอลอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังวินัย การทำงานเป็นทีม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการมอบห้องพักแต่งครบพร้อมอยู่ พร้อมฟรีค่าส่วนกลาง ระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตนอกสนามอย่างใกล้ชิด ให้แก่ 5 นักเตะดาวรุ่ง ได้แก่ ชานนท์ ทำมา, ศิวกร พลสรรค์, ธีรภัทร ปรือทอง, ณัฐวุฒิ วงษ์สว่าง ซึ่งทั้งหมดเป็นแข้งดาวรุ่งทีมชาติไทย และ พุดทะวง สังวิไล แข้งดาวรุ่งทีมชาติลาว
สำหรับดาวรุ่งที่จะมาเสริมทัพเดอะ แรบบิท นำโดย “เปา” ธีรภัทร ปรือทอง ปีกขวาฟอร์มดี วัย 18 ปี ชาวอุบลราชธานีรายนี้ เริ่มต้นเส้นทางลูกหนังตั้งแต่วัยประถม และก้าวสู่การเป็นแข้งอาชีพอย่างจริงจังด้วยการเข้าอะคาเดมีที่ระยอง และสร้างชื่อด้วยการคว้าแชมป์กรมพละ ถ้วย ก รุ่นอายุ 16 ปี จากนั้นได้สวมเสื้อ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ธีรภัทรมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีม U18 และโชว์ฟอร์มเด่นในทัวร์นาเมนต์ระดับเยาวชน จนถูกจับตามองให้เป็นหนึ่งในความหวังใหม่ของสโมสร ฤดูกาลนี้เจ้าตัวเตรียมลงสนามในหลายรายการ และยังมีชื่อติดโผทีมชาติไทยลุยศึกกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้
“ชีวิตประจำวันคือการซ้อมแทบทุกวันครับ เช้า–เย็น มีเวลาเรียนบ้าง พักบ้าง ต้องแบ่งเวลาให้ดี พอได้เป็นนักเตะจริงๆ ต้องมีวินัย เข้าฟิตเนสสม่ำเสมอ ต้องเพิ่มสกิลการสร้างสรรค์เกม และแท็คติคใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้พัฒนาเร็วขึ้นมาก ผมมีพี่เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ เป็นไอดอล เพราะชื่นชอบฝีเท้าการเลี้ยงบอล การสร้างสรรค์เกม และวินัยในการเล่นฟุตบอล” ธีรภัทร กล่าว
ที่ผ่านมา ธีรภัทรเคยมีโอกาสไปเก็บตัวที่กับสโมสรเบิร์นลีย์ แห่งเกาะอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะความดุดันในการเล่น เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย ที่นั่นซ้อมเข้มข้นมาก เป็นการต่อยอดความฝัน ที่จะทำให้ตัวเองก้าวไปให้ถึงระดับนานาชาติในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญพา บีจี ปทุม ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ให้ได้
อีกหนึ่งดาวรุ่ง “บอล” ชานนท์ ทำมา แบ๊กซ้ายสุดแกร่ง วัย 21 ปี ชาวลพบุรี ที่เส้นทางลูกหนังของเขาเริ่มต้นตั้งแต่อายุ 6 ขวบ จากแรงผลักดันของคุณพ่อ ผ่านอะคาเดมีใหญ่ทั้ง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด การท่าเรือ ชลบุรี คลองโคน จันทบุรี ทำให้เขามีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะเรื่องการปรับตัว และเห็นรุ่นพี่เก่งๆ มามากมาย
ด้วยรูปร่างสูงใหญ่ แข็งแกร่ง ดุดัน ทำให้ชานนท์โดดเด่นในตำแหน่งแบ๊กซ้าย จุดเปลี่ยนสำคัญคือติดทีม U23 เลยได้มากลับมาเข้ารั้ว บีจี ปทุม ยูไนเต็ด อีกครั้งในฤดูกาลนี้ และยังได้ซ้อมกับทีมชาติชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของ มาซาทาดะ อิชิอิ ในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมา
“การได้อยู่ในทีมที่มีรุ่นพี่เก่ง ระดับทีมชาติ ทำให้ผมเรียนรู้และพัฒนาตัวเองขึ้นมาก เข้าใจเกมมากขึ้น และมองเกมได้ขาดกว่าเดิม รู้ว่าต้องยืนตำแหน่งยังไง อ่านเกมยังไง ต้องมีสมาธิตลอดเวลา พร้อมตั้งเป้าอยากพัฒนาตัวเองสู่ทีมชุดใหญ่และติดทีมชาติไทยในเร็วๆ นี้”
นอกจากนี้ในทีม บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ยังมีดาวรุ่งฟอร์มดี น่าจับตา ที่เป็นความหวังของทีมชาติลาวในอนาคต อย่าง พุดทะวง สังวิไล อายุ 20 ปี สัญชาติลาว นักเตะสกิลดี มีความว่องไว แข็งแกร่ง
เบื้องหลังเส้นทางที่เต็มไปด้วยความทุ่มเท “คุณภาพชีวิตที่ดี” คือน้ำมันหล่อเลี้ยงความฝัน แอสเซทไวส์ (AssetWise) หนุนเต็มกำลัง มอบห้องพักแต่งครบ ฟรีค่าส่วนกลาง 1 ปี ให้กับนักเตะดาวรุ่งทีม บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทั้ง 5 ราย ที่โครงการคุณภาพใกล้สนามซ้อม ได้แก่ ได้แก่ เคฟ เอ็มบริโอ รังสิต (Kave Embryo Rangsit) และแอทโมซ คาแนล รังสิต (Atmoz Kanaal Rangsit) การสนับสนุนนี้ช่วยให้นักเตะไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง มีที่พักสะดวกสบาย ปลอดภัย ใกล้สนามซ้อม ช่วยเพิ่มเวลาและสมาธิในการพัฒนาฝีเท้าอย่างเต็มที่
ชานนท์ ทำมา กล่าวทิ้งท้ายว่า ต้องขอบคุณ แอสเซทไวส์ ที่ช่วยให้นักเตะอย่างพวกเรามีที่พักที่ดี อยู่ใกล้สนาม ทำให้โฟกัสกับการซ้อมและเกมการแข่งขันได้เต็มที่ ถือเป็นกำลังใจสำคัญในการเดินตามความฝันสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ และอยากฝากถึงน้องๆ ที่มีฝันว่าการเป็นนักกีฬามืออาชีพมันไม่ยากไม่ง่าย ถ้าเราลงมือทำ ไม่ทิ้งความฝัน อยากให้อยู่ในระเบียบวินัย ไม่เก่งพัฒนาได้ ต้องขยัน อดทนทั้งในสนามและนอกสนาม