มาดามแป้ง ตอบอนาคตอิชิอิ ลั่นพาทีมไทยกวาด 4 ทองศึกซีเกมส์ 2025
ความเคลื่อนไหวของทัพนักเตะ “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งจะมีโปรแกรมการแข่งขันช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคม ในศึกฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 3 พบกับไต้หวัน ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 19.30 น. ต่อด้วยการบุกเยือน ไต้หวัน ในนัดที่ 4 ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 17.30 น. โดยทีมชาติไทยมี 3 คะแนน รั้งอันดับ 2 ของตาราง ต้องการชัยชนะทั้ง 2 นัด เพื่อโอกาสในการลุ้นเข้ารอบต่อไป
“มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า การแข่งขันของทีมชาติไทยทั้ง 2 นัดกับไต้หวัน นับเป็นอีกครั้งที่สำคัญอย่างมากกับทีมชาติไทย ไม่ว่าอย่างไรต้องเก็บชัยชนะให้ได้ เพราะมีผลต่อการเข้ารอบต่อไป
ส่วนคำถามในกรณีที่ทำไม่ได้จะมีผลต่ออนาคตของ มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่นของทีมชาติไทย หรือไม่ มาดามแป้ง กล่าวสั้นๆ ว่า “ทุกคนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจ และรับผิดชอบเพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จ”
มาดามแป้ง กล่าวถึงการเตรียมพร้อมสำหรับมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันาคม 2568 ด้วยว่า แม้ขณะนี้เรื่องสนามแข่งขันยังไม่ลงตัว โดยมี 3 จังหวัดที่น่าจะเป็นไปได้คือ กรุงเทพฯ, สงขลา และเชียงใหม่ แต่เชื่อว่าเร็วๆ นี้คงได้บทสรุป
นายกบอลไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวคิดว่าจะไปเล่นที่จังหวัดไหนก็ได้ทั้งหมด เพราะอยู่ในประเทศไทย ขอโฟกัสไปที่การทวงเหรียญทองซีเกมส์ กลับมามากกว่า เพราะทีมชาติไทยไม่ได้เป็นแชมป์ซีเกมส์มานาน นับตั้งแต่ทำได้ครั้งสุดท้ายคือ ซีเกมส์ 2017 ที่ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพ
“เล่นที่ไหนก็ได้ แต่อยากได้แชมป์มากกว่า ไม่เพียงแต่ฟุตบอลชายเท่านั้น แต่รวมถึงฟุตบอลหญิง และฟุตซอลชาย ฟุตซอลหญิง ก็อยากได้เหรียญทองมาครองทั้งหมด” มาดามแป้งกล่าวปิดท้าย