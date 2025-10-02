ไดกิ้นสร้างวัฒนธรรมสนามเชียร์สะอาด เชิญชวนแฟนบอลไทยเป็นจิตอาสา เก็บขวดพลาสติก รอบสนามราชมังฯ ในศึกเอเชี่ยนคัพ รอบคัดเลือก
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สยามไดกิ้น เซลส์ จำกัด ผู้นำระบบปรับอากาศชั้นนำระดับโลก ไดกิ้น ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เดินหน้าสานต่อแคมเปญ “We Cheer, We Care” เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลอย่างมีจิตสำนึก พร้อมสร้างคุณค่าทางสังคมจากการรีไซเคิลขวดพลาสติกอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม “We Cheer, We Care – ใส่ใจโลก” ครั้งสุดท้ายของแคมเปญ จะจัดขึ้นใน การแข่งขันเอเอฟซี เอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 3 ทีมชาติไทย พบ ไต้หวัน ในวันที่ 9 ตุลาคม เวลา 19.30 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยเชิญชวนแฟนบอลไทยร่วมสมัครเป็นจิตอาสา เก็บขยะรอบสนาม และคัดแยกขวดพลาสติกอย่างถูกวิธี เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็น เสื้อกีฬา (Jersey) มอบให้น้องๆ ที่ขาดแคลน ต่อยอดการสร้าง “สนามเชียร์สะอาด” ในช่วงโค้งสุดท้ายของกิจกรรม
ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ https://forms.gle/d5TLVwGuHy5EzFcg8 ได้ตั้งแต่ วันที่ 26 กันยายน – 1 ตุลาคม เวลา 20.00 น. และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 16.00 น. ผ่านทาง Facebook Page: Daikin Thailand
นอกจากนี้ ไดกิ้นยังเชิญชวนแฟนบอลนำ ขวดพลาสติก มาบริจาคที่บูธไดกิ้นหน้าสนาม แลกรับ บัตรเข้าชมการแข่งขัน 2 ใบ พร้อม เสื้อเชียร์ทีมชาติไทยรุ่น Limited Edition 1 ตัว และ พัด Blue Spirit สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัด
ไดกิ้นตอกย้ำบทบาทของแบรนด์ที่ไม่เพียงสนับสนุนทีมชาติไทยด้วยโลโก้บนเสื้อแข่งขัน แต่ยังลงมือขับเคลื่อนสังคมด้วยกิจกรรมที่ จับต้องได้ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับแฟนบอลทุกคน เพราะทุกขวดพลาสติกมีคุณค่า และทุกแรงเชียร์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้