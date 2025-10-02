ฟุตบอลในประเทศ

ไดกิ้นสร้างวัฒนธรรมสนามเชียร์สะอาด เชิญชวนแฟนบอลไทยเป็นจิตอาสา เก็บขวดพลาสติก รอบสนามราชมังฯ ในศึกเอเชี่ยนคัพ รอบคัดเลือก

ไดกิ้นสร้างวัฒนธรรมสนามเชียร์สะอาด เชิญชวนแฟนบอลไทยเป็นจิตอาสา เก็บขวดพลาสติก รอบสนามราชมังฯ ในศึกเอเชี่ยนคัพ รอบคัดเลือก

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สยามไดกิ้น เซลส์ จำกัด ผู้นำระบบปรับอากาศชั้นนำระดับโลก ไดกิ้น ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เดินหน้าสานต่อแคมเปญ “We Cheer, We Care” เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลอย่างมีจิตสำนึก พร้อมสร้างคุณค่าทางสังคมจากการรีไซเคิลขวดพลาสติกอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม “We Cheer, We Care – ใส่ใจโลก” ครั้งสุดท้ายของแคมเปญ จะจัดขึ้นใน การแข่งขันเอเอฟซี เอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 3 ทีมชาติไทย พบ ไต้หวัน ในวันที่ 9 ตุลาคม  เวลา 19.30 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยเชิญชวนแฟนบอลไทยร่วมสมัครเป็นจิตอาสา เก็บขยะรอบสนาม และคัดแยกขวดพลาสติกอย่างถูกวิธี เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็น เสื้อกีฬา (Jersey) มอบให้น้องๆ ที่ขาดแคลน ต่อยอดการสร้าง “สนามเชียร์สะอาด” ในช่วงโค้งสุดท้ายของกิจกรรม

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ https://forms.gle/d5TLVwGuHy5EzFcg8 ได้ตั้งแต่ วันที่ 26 กันยายน – 1 ตุลาคม เวลา 20.00 น.  และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 16.00 น. ผ่านทาง Facebook Page: Daikin Thailand

นอกจากนี้ ไดกิ้นยังเชิญชวนแฟนบอลนำ ขวดพลาสติก มาบริจาคที่บูธไดกิ้นหน้าสนาม แลกรับ บัตรเข้าชมการแข่งขัน 2 ใบ พร้อม เสื้อเชียร์ทีมชาติไทยรุ่น Limited Edition 1 ตัว และ พัด Blue Spirit สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัด

ADVERTISMENT

ไดกิ้นตอกย้ำบทบาทของแบรนด์ที่ไม่เพียงสนับสนุนทีมชาติไทยด้วยโลโก้บนเสื้อแข่งขัน แต่ยังลงมือขับเคลื่อนสังคมด้วยกิจกรรมที่ จับต้องได้ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับแฟนบอลทุกคน เพราะทุกขวดพลาสติกมีคุณค่า และทุกแรงเชียร์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้