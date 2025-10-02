แอพพ์ 12th Club ยิงสดฟุตซอลไทยลุยศึกเอเชี่ยนยูธเกมส์
ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีทีมชาติไทยที่เตรียมสู้ศึกการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 ที่เมืองมานามา ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 24–30 ตุลาคม โดยทีมฟุตซอลไทยชุดนี้อยู่ในสายบี ร่วมกับซาอุดีอาระเบีย, คีร์กีซสถาน และอิหร่าน คัดเอาทีมอันดับ 1-2 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป
ทัวร์นาเมนต์นี้ มีข่าวดีสำหรับกับแฟนฟุตซอลไทยทั่วประเทศที่จะได้รับชมการถ่ายทอดสดแบบเกาะติดขอบสนามในทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงเตะ ผ่านทางแอพพลิเคชัน 12th Club (ทเวลฟ์คลับ) แอพพลิเคชั่นน้องใหม่มาแรงที่เกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารและการแข่งขันของวงการกีฬาไทย พร้อมเสิร์ฟให้แฟนกีฬาไทยได้รับชมแบบจุใจ
ดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน 12th Club (ทเวลฟ์คลับ) ได้ที่ : https://app.12thclub.com/r/AAFUPAy