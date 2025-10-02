FC Online เปิดตัวโจนาธาน-เอเลียส เสริมทัพ THAI BEST ครบฟูลทีม
EA Sports FC Online เดินหน้าสร้างสีสันและเพิ่มความเข้มข้นให้กับคอนเทนต์ THAI BEST อีกครั้ง ประกาศเปิดตัวสองกองหลังแถวหน้าทีมชาติไทย ได้แก่ โจนาธาน เข็มดี และ เอเลียส ดอเลาะห์ นับเป็นการเติมเต็มผู้เล่นครบทั้ง 11 ตำแหน่งทีมชาติไทยในเกมเป็นครั้งแรก ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์ที่เข้มข้นและสมจริงให้แก่ผู้เล่นชาวไทยทั่วประเทศ
โจนาธาน เข็มดี ปราการหลังดาวรุ่งลูกครึ่งไทย – เดนมาร์ก วัย 23 ปี ที่พิสูจน์ตัวเองทั้งในสโมสรโอบี โอเดนเซ่ และปัจจุบันเล่นให้กับทีม ราชบุรีในไทยลีก และเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติไทย ด้วยสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่ง มั่นใจ และอ่านเกมได้เฉียบขาด
เอเลียส ดอเลาะห์ กองหลังจากสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หนึ่งในกำแพงเหล็กที่สร้างชื่อกับทีมชาติไทย ด้วยจุดเด่นการเล่นลูกกลางอากาศและความแข็งแกร่งทางร่างกายที่คู่แข่งยากจะผ่าน
การเผยโฉมของสองนักเตะใหม่ทำให้แฟนเกม FC Online สามารถจัดทัพนักกีฬาไทยภายในเกมโดยใช้นักเตะในคลาส THAI BEST ได้ครบสมบูรณ์ทั้ง 11 ตำแหน่งเป็นครั้งแรก ถือเป็นการเสริมทัพความแข็งแกร่งของผู้เล่นในสนามโดยใช้ทีมชาติไทยอย่างเต็มทีมในเกมฟุตบอลออนไลน์ระดับโลก โดยนักเตะคลาส THAI BEST ที่เผยโฉมไปก่อนหน้านี้ ประกอบไปด้วยดาวเด่นตลอดกาลและแข้งทีมชาติไทยระดับตำนาน ได้แก่ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน และ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ในตำแหน่งกองหน้า พร้อมด้วยกองหน้ารุ่นหลังอย่าง ธีรศิลป์ แดงดา และ ธีรเทพ วิโนทัย เสริมทัพด้วย สุภโชค สารชาติ และ สุเชาว์ นุชนุ่ม ในตำแหน่งกองกลาง พร้อมด้วย ธีราทร บุญมาทัน และ นิโคลัส มิเกลสัน ในตำแหน่งกองหลัง และผู้รักษาประตูมือหนึ่ง กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์
ผู้เล่นสามารถสะสม 2 นักเตะใหม่ โจนาธาน เข็มดี และ เอเลียส ดอเลาะห์ ได้จากกิจกรรมพิเศษภายในเกม FC Online ดังนี้
โจนาธาน เข็มดี รับได้จาก Token Battle Pass เลเวล 1 เมื่อเข้าเล่น Token Battle Pass ซีซั่นล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป และเลื่อนถึงเลเวล 1 รับทันที โจนาธาน เข็มดีระดับ +8 จำนวน 14 วัน
เอเลียส ดอเลาะห์ เพียงแค่ล็อกอินเข้าเกมวันที่ 8 ตุลาคม รับฟรีทันทีโดยไม่ต้องลุ้น
การเปิดตัวทั้งสองคนถือเป็นหมุดหมายสำคัญของคอนเทนต์ THAI BEST ในเกม FC Online เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถจัดทีมชาติไทยครบทั้ง 11 คนภายในเกม FC Online ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งเกมรับที่แข็งแกร่ง เกมรุกที่เฉียบคม และความภูมิใจในการได้ใช้ทีมชาติไทยเต็มทีมในเกมระดับโลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ FC Online ที่มุ่งมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สมบูรณ์แบบทั้งในเชิงการแข่งขันและความรู้สึกแก่ผู้เล่นชาวไทย