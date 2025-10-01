อิชิอิ โอดนักเตะไทยได้โอกาสน้อย ยึดชุดหลักที่มั่นใจว่าจะคว้าชัยไต้หวัน 2 นัด
มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่นของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดใหญ่ เปิดเผยถึงการคัดเลือก 23 แข้งช้างศึก ชุดที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 3 และ 4 พบกับ ไต้หวัน ในวันที่ 9 และ 14 ตุลาคม 2568
อิชิอิ กล่าวว่า กระบวนการคัดเลือกครั้งนี้ ด้วยการขยายโควต้าผู้เล่นต่างชาติของไทยลีก ส่งผลให้ผู้เล่นไทยมีโอกาสลงเล่นน้อยลง ทำให้ประสบการณ์การแข่งขันลดลง ส่งผลให้การคัดเลือกผู้เล่นในการแข่งขันครั้งนี้ยากขึ้นกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตาม เรายังคงเสริมความแกร่งให้ทีมชาติไทยเพื่อคว้าชัยชนะต่อไป
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้มอบหมายให้สต๊าฟโค้ชทุกคน ไปติดตามฟอร์มของนักเตะไทย ทั้งในระดับไทยลีก 1 และไทยลีก 2 มาโดยตลอด เพื่อให้ได้เห็นนักเตะมากที่สุด เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณและให้เกิดการแข่งขันภายในทีมมากขึ้น”
กุนซือทัพช้างศึกล่าวอีกว่า การเลือกผู้เล่นครั้งนี้เรายังคงผู้เล่นหลักเอาไว้ และเลือกผู้เล่นที่เรามั่นใจว่าจะสามารถช่วยคว้าชัยชนะทั้ง 2 แมตช์ในการเจอกับไต้หวันได้ และในเกมในบ้านที่เจอไต้หวันก็อยากเชิญชวนแฟนบอลให้มาชมมาเชียร์ในสนามให้มากที่สุด
สำหรับการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี แมตช์เดย์ที่ 3 ทีมชาติไทย จะพบกับ ไต้หวัน ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 19.30 น. และจะบุกเยือน ไต้หวัน ในแมตช์เดย์ที่ 4 ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง 32, ยูทูป บีจี สปอร์ตส์ และแอพพลิเคชั่น ทรูวิชันส์ นาว สำหรับแฟนบอลที่สนใจชมเกมที่สนามสามารถซื้อบัตรได้ที่ ไทย ทิคเกต เมเจอร์ ได้ที่ http://bit.ly/3IqSptu และจุดจำหน่ายสาขาหลัก 11 สาขา หรือทุกช่องทางจำหน่าย