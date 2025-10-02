เปิดค่ายจตุรมิตรสัมพันธ์ 4 สถาบันก่อนดวลแข้ง พ.ย.นี้
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย อาจารย์วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการและผู้จัดการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมเป็นประธาน เปิดค่ายจตุรมิตรสัมพันธ์ โดยมี ผู้บริหาร คณะครู นักฟุตบอล 4 สถาบัน ที่จะลงทำการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 เข้าร่วม ที่ ECO Hotel อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม
สำหรับค่ายฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี เป็นค่ายที่จัดขึ้นสำหรับนักฟุตบอล 4 สถาบัน ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งนักฟุตบอล โรงเรียนละ 30 คน จะต้องเข้าร่วมค่าย หากไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จะไม่สามารถลงแข่งขันได้
ประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการเพื่อเชื่อมความสามัคคี การจัดกิจกรรม จตุมิตร TALK โดยเชิญ ผู้แทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน มาให้ความรู้เกี่ยวกับกติกาการแข่งขัน ผู้แทนนักฟุตบอลศิษย์เก่าจากทั้ง 4 สถาบัน ได้แก่ นายสันติภาพ จันทร์หง่อม ศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, นายสุทน กุลมัย ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ, นายพยุงศักดิ์ พันนารัตน์ ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ นายศ็อฟฟาน สันหรน นักเรียนเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ เจ้าภาพการจัดการแข่งขัน, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ภายใต้แนวคิด “สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 15, 17, 19 และ 22 พฤศจิกายน ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ