แข้งเทพเปิดบ้านพ่ายเปอร์ซิบ บันดุง 0-2 ศึกเอซีแอล ทู
“แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด แพ้คาบ้านให้กับเปอร์ซิบ บันดุง ทีมจากอินโดนีเซีย ในการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ทู กลุ่มจี นัดที่สอง ที่ทรู บีจี สเตเดียม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
ทีมเยือนได้ประตูจากแอนดรูว์ จุง ในนาทีที่ 42 และยิลเลียม บาร์รอส เปเรร่า ในนาทีที่ 71 แบงค็อกลงแข่ง 2 นัด ผลงานชนะ 1 แพ้ 1 มี 3 แต้ม รั้งอันดับ 3 ของกลุ่ม ส่วนเปอร์ซิบมี 4 แต้ม เท่ากับไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส
ผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส ชนะ สลังงอร์ เอฟซี 4-2
ส่วนโปรแกรมนัดต่อไป ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ในรายการนี้ จะพบกับ ไลอ้อน ซิตี้ เซลเลอร์ส ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม เวลา 19.15 น. ที่สนามทรู บีจี สเตเดียม
ADVERTISMENT