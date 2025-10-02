‘ช้างศึก ยู-23’ กระอักร่วมกลุ่ม อิรัก-ออสเตรเลีย-จีน ศึกเอเชี่ยนคัพ 2026
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่สำนักงานใหญ่ AFC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี จัดพิธีจับสลากศึก AFC U-23 Asian Cup 2026 ขึ้น
การแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าว จะจัดขึ้นที่ ซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม 2569 โดยมี 16 ชาติที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย สรุปผลการจับสลากแบ่งสายดังนี้
กลุ่ม A : ซาอุดีอาระเบีย (เจ้าภาพ), เวียดนาม, จอร์แดน, คีร์กิซสถาน
กลุ่ม B : ญี่ปุ่น, กาตาร์,ยูเออี, ซีเรีย
กลุ่ม C : อุซเบกิสถาน, เกาหลีใต้, อิหร่าน, เลบานอน
กลุ่ม D : อิรัก, ออสเตรเลีย, ไทย, จีน
โดยการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มจะหาทีมแชมป์ และ รองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย โดยจะมีการแจ้งรายละเอียด เรื่องโปรแกรมการแข่งขัน และการถ่ายทอดสด จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง