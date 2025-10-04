ยันม่าร์ เดินหน้าหนุนบีจี ปทุม พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทย
บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด (ประเทศไทย) ประกาศเดินหน้าสนับสนุนสโมสร “เดอะแรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด อย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้สนับสนุนหลักประจำฤดูกาล 2025/26 ภายใต้งาน “BGPU Partners Connect 2025/26” โดยมีนายมานาบุ ฟูจิตะ General Office Manager เข้าร่วมงาน เพื่อยืนยันพันธกิจของยันม่าร์ในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมสร้างประสบการณ์ให้แก่แฟนบอลผ่านกิจกรรมพิเศษและการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรสโมสร ภายใต้บรรยากาศที่คึกคักของงานเปิดตัวผู้สนับสนุนในครั้งนี้ พร้อมตอกย้ำจุดยืนของยันม่าร์ในการเป็นพลังขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ณ บีจี สเตเดียม จ.ปทุมธานี
สำหรับ บริษัท YANMAR S.P. เริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยด้วยการจำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ตั้งแต่ปี 2521 ปัจจุบันดำเนินธุรกิจด้านการประกอบและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร อาทิ เครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ขนาดเล็ก รถไถเดินตาม แทรกเตอร์ รถดำนา รถเกี่ยวนวดข้าว รถตัดอ้อย และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงเครื่องจักรสำหรับภาคอุตสาหกรรม เช่น รถขุดขนาดเล็ก โดยมีเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ติดตามข่าวสารและข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Yanmarthailandfanclub