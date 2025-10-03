ฟุตบอลหญิงไทย U17 อุ่นเครื่อง พลูตาหลวงวิทยา เตรียมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีลงสนามอุ่นเครื่องทดสอบทีมพบกับ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 รอบคัดเลือก (AFC U17 Women’s Asian Cup China 2026 Qualifiers) ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2568 ณ ชลบุรี สเตเดียม
ซึ่งเกมนี้เป็นการอุ่นเครื่องแบบ 3 ควอเตอร์ ควอเตอร์ละ 30 นาที เพื่อทดสอบนักเตะทั้ง 30 คน ภายใต้การคุมทัพของ “โค้ชมิ่ม” ธิดารัตน์ วิวาสุขุ หัวหน้าผู้ฝึกสอน โดยเน้นไปที่การส่งผู้เล่นทุกคนลงสนามในจำนวนนาทีที่เท่ากัน และจะไม่มีการแจ้งผลการแข่งขัน
สำหรับทัวร์นาเมนต์ดังกล่าว ฟุตบอลหญิงไทย U17 อยู่ในกลุ่มเอฟ ร่วมกับ เนปาล และ เติร์กเมนิสถาน ซึ่งจะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม 8 ชาติ ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย ร่วมกับ จีน (เจ้าภาพ), เกาหลีเหนือ (แชมป์เก่า), ญี่ปุ่น (รองแชมป์เก่า) และ เกาหลีใต้ (อันดับ 3 ครั้งที่แล้ว) ในช่วงเดือนเมษายน 2569 เพื่อที่จะหา 4 ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 ที่โมร็อกโก ต่อไป
โปรแกรมการแข่งขันของ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี มีดังนี้
Matchday 1
เติร์กเมนิสถาน พบ ไทย
วันที่ 13 ตุลาคม 2568
เวลา 18.30 น.
ชลบุรี สเตเดียม
Matchday 2
ไทย พบ เนปาล
วันที่ 17 ตุลาคม 2568
เวลา 18.30 น.
ชลบุรี สเตเดียม
ช่องทางการถ่ายทอดสด จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง