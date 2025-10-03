ประกาศรายชื่อ 28 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เก็บตัวฝึกซ้อม เตรียมอุ่นเครื่องฟีฟ่า เดย์ พบ บังคลาเทศ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 28 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ พบกับ ทีมชาติบังคลาเทศ ทั้งหมด 2 นัด ในวันที่ 24 และ 27 ตุลาคม 2568 ภายใต้การคุมทัพของ “โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอน
โดยรายชื่อนักเตะทั้ง 28 คน มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
1. ปวริษา หอมยามเย็น สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
2. พนิตา พรมรัตน์ สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
3. ทิชานันท์ สดชื่น สโมสรบีจีซี บัณทิตเอเซีย
กองหลัง
4. สุภาพร อินทรประสิทธิ์ สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
5. ธัญชนก ชื่นอารมณ์ สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
6. ปาริชาต ทองรอง สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี
7. ภิญญาพัชญ์ กลิ่นคล้าย สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
8. กฤติยา มูลรัง สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
9. อุไรพร ยงกุล สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
10. กาญจนาพร แสนคุณ สโมสรบีจีซี บัณทิตเอเซีย
11. สุนิสา สร้างไธสง สโมสร Still Aerion WFC
กองกลาง
12. ปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์ สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
13. ธวันรัตน์ พรมทองมี สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
14. ริญญาภัทร์ มูลดง สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
15. ชัชวัลย์ รอดทอง สโมสรกรุงเทพมหานคร
16. พิชญธิดา มะโนวัง สโมสรกรุงเทพมหานคร
17. ณัฐวดี ปร่ำนาค สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
18. พิกุล เขื่อนเพ็ชร สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
19. อรพินท์ แหวนเงิน สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
20. ขวัญจิรา งอกวงค์ สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
21. ศิริกาญจน์ พยัคเนตร สโมสรกรุงเทพมหานคร
กองหน้า
22. ภัทรนันท์ อุปชัย สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
23. วิรัญญา แกว่นกสิกรรม สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
24. จณิสตา จินันทุยา สโมสรกรุงเทพมหานคร
25. ขวัญดารินทร์ เงินฉลองนพกร สโมสรกรุงเทพมหานคร
26. กาญจนธัช พุ่มศรี สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี
27. ธนีกานต์ แดงดา สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
28. กัญญาณัฐ เชษฐบุตร สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
ทั้งนี้ นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ที่มีรายชื่อดังกล่าวจะมารายงานตัวที่ อาคาร FA Thailand ในวันที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00 น. ก่อนจะออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ สนามฟุตบอล PTT Stadium บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2568 และจะมีการคัดเลือกผู้เล่น เพื่อเข้ามาเก็บตัวต่อที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์แข่งขันต่อไป
สำหรับ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ พบ ทีมชาติบังคลาเทศ ทั้งหมด 2 นัด ในวันที่ 24 และ 27 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะมีการยืนยันสนามและเวลาแข่งขันอีกครั้ง โดยการอุ่นเครื่องทั้งสองนัด ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ก่อนสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568