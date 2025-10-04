ฟุตบอลในประเทศ

‘อิชิอิ’ เรียก ‘อนันต์ ยอดสังวาลย์’ แทนที่ ‘ปรเมศย์’ ที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ชุดเตรียมปะทะ ‘ไต้หวัน’

มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย ได้รับหนังสือขอถอนตัวของ ปรเมศย์ อาจวิไล จากสโมสร จูบิโล่ อิวาตะ ในช่วงปฏิทินฟีฟ่า เดย์ เดือนตุลาคม ที่ทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 3 และ 4 พบกับ ไต้หวัน ในวันที่ 9 และ 14 ตุลาคม 2568 เนื่องจากนักกีฬามีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์

จากการประชุมร่วมกับทีมงานทั้งหมด ทาง มาซาทาดะ อิชิอิ ได้เรียกตัว อนันต์ ยอดสังวาลย์ จากสโมสรลำพูน วอริเออร์ มาแทนที่เป็นที่เรียบร้อยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทั้งสองนัดในช่วงเดือนตุลาคม 2568

โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย มีดังนี้

เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สาม

ไทย พบ ไต้หวัน
วันที่ 9 ตุลาคม 2568
19.30 น.
ราชมังคลากีฬาสถาน

เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สี่

ไต้หวัน พบ ไทย
วันที่ 14 ตุลาคม 2568
17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม

ทั้งสองนัด ถ่ายทอดสดทางช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now

แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อบัตรเข้าชมในเกมเหย้า ได้ที่ http://bit.ly/3IqSptu และจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สาขาหลัก 11 สาขา หรือ ทุกช่องทางจำหน่าย