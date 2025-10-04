ท่าเรือ ถล่มโหดดาหน้ายิง พลังกาญจน์ 8-0 รั้งอันดับ 5 ไทยลีก
การแข่งขันฟุตบอล BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 7 สนามแพท สเตเดียม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ทีมอันดับ 8 ของตาราง ที่มี 7 แต้มจาก 6 นัด เปิดบ้านพบ “ม้าเหล็ก” พลังกาญจน์ เอฟซี ทีมอันดับ 10 มีอยู่ 6 คะแนนจาก 6 นัด
เริ่มเกมมาถึง นาทีที่ 10 เจ้าถิ่นได้ เมื่อ บรายาน เปเรีย จ่ายบอลตัดแนวรับทีมเยือนให้ ลูคัส โตคันตินส์ จับหนึ่งจังหวะก่อนแปส่งบอลเข้าประตูพา การท่าเรือ เอฟซี ออกนำ พลังกาญจน์ เอฟซี 1-0
นาทีที่ 22 พลังกาญจน์ เอฟซี เหลือผู้เล่น 10 คน เมื่อ เกอร์สัน โรดริเกซ โดนใบแดง
ต่อมานาที 45 ศุภนันท์ บุรีรัตน์ ยิงแฉลบเข้าประตูให้ การท่าเรือ เอฟซี นำ พลังกาญจน์ เอฟซี 2-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลัง นาทีที่ 62 การท่าเรือ เอฟซี หนี พลังกาญจน์ เอฟซี 3-0 จากจังหวะ บรายาน เปเรีย พยายามยิงแต่ติดบล็อก ก่อนจ่ายให้ พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี กดด้วยซ้ายเข้าประตู
นาทีที่ 66 การท่าเรือ เอฟซี หนีห่าง 4-0 โดย เรบิน ซูลาก้า ไหลบอลให้ พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี โยกล็อกหาจังหวะ ก่อนซัดส่งบอลสู่ก้นตาข่าย ซึ่งเป็นการยิงสองประตูของเจ้าตัวในเกมนี้
ต่อมานาทีที่ 72 บรายาน เปเรีย ยิงส่งบอลเข้าประตูไปแล้ว แต่ผู้ตัดสินชี้เป็นจังหวะล้ำหน้า ทำให้ การท่าเรือ เอฟซี อดบวกสกอร์เพิ่ม
นาทีที่ 75 อัสนาวี มังกูวาลัม สปีดพาบอลขึ้นหน้า ก่อนจ่ายย้อนมาให้ มาเธอุส ปาโต ได้แปโล่งๆ ไม่พลาด การท่าเรือ เอฟซี ทิ้งห่าง 5-0
นาทีที่ 79 การท่าเรือ เอฟซี มาได้ประตูเพิ่มอีก จากการที่ ศุภนันท์ บุรีรัตน์ วางบอลข้ามฟากไปให้ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย บรรจงปั่นด้วยขวาพา เจ้าบ้านนำ 6-0
จากนั้น นาทีที่ 83 มาเธอุส ปาโต มากดให้ การท่าเรือ เอฟซี ใส่สกอร์ 7-0 ถัดมานาทีที่ 86 ธีรศักดิ์ เผยพิมาย แปส่งบอลเข้าประตู 8-0 และเป็นประตูที่สองของทั้งคู่ในเกมนี้ด้วย
หมดเวลาการแข่งขัน การท่าเรือ เอฟซี เปิดบ้านชนะ พลังกาญจน์ เอฟซี 8-0 เก็บเพิ่มเป็น 10 คะแนน รั้งที่ 5 ส่วน “ม้าเหล็ก” มี 6 แต้ม อยู่อันดับ 14 ของตาราง
ส่วนผลคู่อื่น
เชียงราย แพ้ ระยอง 0-1
อุทัยธานี เสมอ ชลบุรี 1-1
อยุธยา เสมอ สุโขทัย 1-1