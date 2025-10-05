บุรีรัมย์ไล่เจ๊าบีจี 2-2 ทำแต้มหลุดมือนัดแรกของฤดูกาล
การแข่งขันฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง 2025/26 เกมที่ 7 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม ณ ช้างอารีนา “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ่าฝูง ที่มี 18 คะแนนเต็ม เปิดรังเหย้า รับการมาเยือนของ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 5 ที่มี 10 คะแนน จากการลงสนาม 6 นัด เท่ากัน ปรากฏว่าเจ้าถิ่นหวิดเสียท่าก่อนไล่เจ๊า 2-2
นาทีที่ 25 เดอะ แรบบิท ได้เตะมุมทางซ้าย กฤษดา กาแมน เล่นสั้นกับ เอกนิษฐ์ ปัญญา ก่อนที่บอลจะกลับไปหา กฤษดา กาแมน ได้ลากบอลไปสุดเส้นหลังเปิดบอลไปที่เสาไกล เซย์ดีน เอ็นดิอาเย เทกตัวขึ้นโหม่งบอลกดลงพื้นเด้งเข้าประตูไป บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ขึ้นนำ 1-0
นาทีที่ 31 โรเบิร์ต ซูลจ์ ได้บอลทางขวา ออกบอลยาวไปพื้นที่ว่างทางซ้าย เชย์น แพตตีนามา เก็บบอลได้กระชากขึ้นหน้าจ่ายเข้าในให้ กิลเยร์เม บิสโซลี ตั้งป้องยิงไกลหน้ากรอบเขตโทษ บอลพุ่งแหวกอากาศผ่านมือ สรานนท์ อนุอินทร์ นายด่านทีมเยือน เข้าประตูไป ปราสาทสายฟ้าตามตีเสมอ 1-1
หลังจากนั้นเพียง 2 นาที สัญชัย นนทศิลา แบ๊กซ้ายทีมเยือน จ่ายบอลเข้าไปในเขตโทษ โรเบิร์ต บาวเออร์ เตะสกัดบอลทิ้งออกมาเข้าทาง สัญชัย แต่งบอลเข้าในแล้วยิงเร็วบอลพุ่งตรงกรอบ ผ่านมือ นีล เอเธอร์ริดจ์ เข้าประตูไป บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ขึ้นนำอีกครั้ง 2-1
GOALLL!! นาทีที่ 45+3 เจ้าถิ่นได้จุดโทษ กิลเยร์เม บิสโซลี รับหน้าที่สังหาร ไม่พลาด ปราสาทสายฟ้าตามตีเสมอเป็น 2-2
จากนั้นทำอะไรกันไม่ได้ จบเกม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เสมอกับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 2-2 แบ่งกันไปทีมละ 1 คะแนน ทำให้บุรีรัมย์ขยับไปมี 19 คะแนน จาก 7 นัด ยังคงครองตำแหน่งจ่าฝูง ส่วนบีจีมี 11 คะแนน ในอันดับ 5
ผลคู่อื่นๆ
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ชนะ นครราชสีมา เอฟซี 3-1
ประจวบ เอฟซี ชนะ ราชบุรี เอฟซี 1-0