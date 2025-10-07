ช้างศึก U23 ลุยทดสอบร่างกาย โค้ชวัง เชื่อลับแข้งจีน ช่วยแก้จุดบอดทีมได้
“ช้างศึกหนุ่ม” ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เดินทางมาทดสอบร่างกาย ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเก็บตัว และทำการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ พบกับ ทีมชาติจีน U23 ทั้ง 2 นัด ในวันที่ 10 และ 14 ตุลาคมนี้
สำหรับการทดสอบร่างกาย ประกอบด้วย การตรวจชีพจร, ความดันโลหิต, น้ำหนัก, ส่วนสูง และ INBODY Composition รวมทั้งยังมีการทดสอบความยืดหยุ่นทางร่างกายและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ พร้อมทั้งทดสอบความแข็งแรง, สปีดความเร็ว, ค่าความทนทาน และ ความคล่องแคล่วว่องไว
ก่อนการทดสอบ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U23 กล่าวว่า การเตรียมตัวแคมป์นี้ เรามีอุ่นเครื่องวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เราก็มีเวลาทั้งหมด 4 วัน และเราจะได้ซ้อมที่ไทย 2 ครั้งก่อนเดินทางไปที่จีน เราก็ยังมีเวลาปรับจูน มีนักเตะใหม่หลายคนเหมือนที่ ยังไม่ผ่านแคมป์ ในช่วงสองครั้งที่ผ่านมา ก็ต้องปรับจูนให้ลงตัวมากที่สุด
“การอุ่นเครื่องครั้งนี้ก็ต้องมองไปถึงทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่เรายังอยู่ ก็พยายามแก้ไขจุดที่เรายังทำได้ไม่ดี อย่างการเสียประตูจากลูกตั้งเตะเยอะๆ ไปเจอจีน เขาก็รูปร่างใหญ่ และต้องเจอลูกกลางอากาศ เราจะปรับแก้ไขอย่างไรให้รับมือได้ดี ก็ฝากถึงแฟนบอล ช่วยตามเชียร์ ตามให้กำลังใจ ทีมชาติไทย U23 ครั้งนี้ด้วยครับ”
โดยหลังจากนี้ ทั้งหมดจะเดินทางไปเก็บตัวที่ ธารา รีโซเทล และลงฝึกซ้อมที่ยามาโอกะ ฮานาซากะ อคาเดมี ในวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม ก่อนเดินทางไป เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2568 เวลา 15.00 น. ต่อไป
โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย U23 มีดังนี้
นัดแรก 10 ตุลาคม 2568 (แข่งขันแบบปิด โดยไม่มีการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งผลการแข่งขันใดๆ)
นัดที่สอง 14 ตุลาคม 2568 เวลา 16.00 น. ณ Kunming Haigeng Training Center Main Stadium
โดยการแข่งขันนัดที่สอง จะมีการถ่ายทอดสด ทาง ยูทูป บีจี สปอร์ตส์ และ แอพพลิเคชั่น ทรูวิชันส์ นาว