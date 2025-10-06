ศุภชัย เจ็บกล้ามเนื้อฉีก! ถอนทัพช้างศึก อิชิอิ เรียกชาญณรงค์ เสียบแทน
ความเคลื่อนไหวของทัพนักเตะ “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของ มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่น ซึ่งจะมีโปรแกรมลงสนามแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี พบกับ ไต้หวัน 2 นัด ช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคม
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ “ฟร้องซ์” ปรเมศย์ อาจวิไล กองหน้าจากจูบิโล อิวาตะ ในเจลีก 2 ญี่ปุ่น ได้แจ้งขอถอนตัวเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม ล่าสุดทัพช้างศึกต้องเจอกับปัญหานักเตะบาดเจ็บเพิ่ม เมื่อ “อาร์ม” ศุภชัย ใจเด็ด กองหน้าจากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แจ้งขอถอนตัวไปอีกราย เนื่องจากได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกจากแมตช์ที่เปิดบ้านเสมอกับบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
โดย มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือ กุนซือใหญ่ทัพช้างศึกได้เรียกตัว “หนึ่ง” ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว แนวรุกจาก สโมสรชลบุรี เอฟซี เข้ามาเสริมทัพแทน
สำหรับทีมชาติไทย เข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมในวันนี้ (6 ต.ค.) ที่โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เวลา 13.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อม พบไต้หวัน วันที่ 9 ตุลาคม ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน และบุกเยือน ไต้หวัน วันที่ 14 ตุลาคม ในฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 3 และ 4