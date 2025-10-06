อิชิอิ กุมขมับ! ช้างศึกเหลือกองหน้าเป้าคนเดียว แจงเหตุไม่เรียก ธีราทรติดทัพ
“ช้างศึก” ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย เดินทางมารายงานตัว ที่โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 3 และ 4 พบกับ ไต้หวัน ในวันที่ 9 และ 14 ตุลาคม 2568
การรายงานตัวครั้งนี้นำโดย มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย พร้อมด้วยนักฟุตบอล โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่น ซึ่งทางอิชิอิ ได้เรียก วันชัย จารุนงคราญ และชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว มาแทนที่ ศศลักษณ์ ไหประโคน และศุภชัย ใจเด็ด ที่มีอาการบาดเจ็บ
มาซาทาดะ อิชิอิ เปิดเผยว่า จากนี้ไปจะเป็นเตรียมทีมที่เข้มข้น เรามีผู้เล่นที่บาดเจ็บจนต้องการสลับปรับเปลี่ยนผู้เล่นเข้ามา เราจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงแทคติกการเล่น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงกว่าอาการบาดเจ็บ แน่นอนจากตำแหน่งที่เห็นเรามีหน้าเป้าอยู่คนเดียวจากการเล่นที่สโมสรมา เราต้องกลับมาคิดวิธีการเล่นว่าจะต้องเล่นอย่างไรในการมีหน้าเป้าคนเดียว ส่วนตัวไม่ได้มีความคิดเป็นห่วงตำแหน่งไหนเป็นพิเศษ
กุนซือช้างศึกล่าวอีกว่า เรื่องความเป็นห่วงที่ปกติ “นิว” พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี จะได้เข้ามาในทีมที่เราเรียกทุกครั้ง แต่ครั้งนี้เราต้องมาคิดกันว่าจะทำให้อย่างไรให้ 23 คนที่เรียกมาทำงานให้มีประสิทธิภาพที่สุดในการเล่นกับคู่ต่อสู้ยังไง
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ไม่เรียก “อุ้ม” ธีราทร บุญมาทัน นักเตะวัย 35 ปี จากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ติดทัพ อิชิอิ กล่าวว่า เหตุผลอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้มาตลอด คือหลังจากไม่ได้ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลก ก็จะมาสร้างเจนเนอเรชั่นใหม่ ซึ่งเป็นไปตามที่เคยพูดไปแล้ว
“เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้คือเราต้องได้สามแต้มทั้งสองเกม แน่นอนเราเข้าใจเรื่องการทำประตูได้น้อย ซึ่งในการซ้อมเราต้องทำให้ได้มากที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาจากจุดที่เราทำประตูได้น้อยจากการแข่งขันที่ผ่านมา ต้องมีการซ้อมและเพิ่มเติมให้มากขึ้นกว่าเดิม จากเกมที่เราเจอกับเติร์กเมนิสถานที่เป็นสนามหญ้าเทียม ซึ่งเป็นปัญหาที่เราเจอมา ในการที่เราจะเจอไต้หวันตามที่ทราบมาเขามีการเปลี่ยนเฮดโค้ชวิธีการเล่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมในหลายๆ ครั้ง เพราะฉะนั้นเราจะต้องรอไปเจอหน้างานอีกครั้ง หลังจากที่เราเล่นไปแล้ว 15 นาทีจะได้รู้ว่าเขาเล่นยังไง แต่เรามีการเตรียมทีมวิธีการเล่นของเราไว้อยู่แล้วในการเจอกับทีมต่างๆ”
โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย ในศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 3 จะพบ ไต้หวัน วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 19.30 น. ที่ราชมังคลากีฬาสถาน และนัดที่ 4 บุกเยือน ไต้หวัน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม
ทั้งสองนัด ถ่ายทอดสดทางช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อบัตรเข้าชมในเกมเหย้า ได้ที่ http://bit.ly/3IqSptu และจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สาขาหลัก 11 สาขา หรือ ทุกช่องทางจำหน่าย