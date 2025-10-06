ชนาธิป ชี้โอกาสดีธีรศักดิ์ ได้พิสูจน์ตัวเอง ลั่นเค้นฟอร์มเก่งช่วยทัพช้างศึก
“ช้างศึก” ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย เดินทางมารายงานตัว ที่โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 3 และ 4 พบกับ ไต้หวัน ในวันที่ 9 และ 14 ตุลาคม 2568
การรายงานตัวครั้งนี้นำโดย มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย พร้อมด้วยนักฟุตบอล โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่น ซึ่งทางอิชิอิ ได้เรียก วันชัย จารุนงคราญ และชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว มาแทนที่ ศศลักษณ์ ไหประโคน และศุภชัย ใจเด็ด ที่มีอาการบาดเจ็บ
“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ กองกลางกัปตันทีมชาติไทย จากสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด กล่าวว่า ตัวเองพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ และน้องๆ ในทีมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกัน แน่นอนว่าทีมชาติเป็นความฝันสูงสุดของนักฟุตบอล รู้สึกเป็นเกียรติทุกครั้งที่ได้เข้ามาเก็บตัวทีมชาติ ได้เจอน้องๆ และเพื่อนร่วมทีม รวมถึงสต๊าฟโค้ชทุกคน พวกเราเล่นฟุตบอลเพราะอยากติดทีมชาติ เพราะว่าทีมชาติเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อยากให้น้องๆ ทุกคนพัฒนาตัวเองเพื่อเข้ามาติดทีมชาติให้ได้ ทำให้ทีมชาติไทยของเราไปได้ไกลมากกว่าเดิม”
ชนาธิป กล่าวอีกว่า การที่ไม่มี “ฟร้องซ์” ปรเมศย์ อาจวิไล กับ “อาร์ม” ศุภชัย ใจเด็ด เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะทั้งสองคนมีความสามารถและช่วยทีมชาติไทยได้มากมาโดยตลอด แต่ตอนนี้เราอาจจะเหลือ “ต้น” ธีรศักดิ์ เผยพิมาย คนเดียว ถือเป็นโอกาสที่ดีของน้องที่จะได้พิสูจน์ตัวเองกับทีมชาติ ไม่ว่าโค้ชจะให้เล่นตรงไหนก็พร้อมทำหน้าที่และแสดงศักยภาพออกมาให้ดีที่สุด น้องๆ ทุกคนเป็นมืออาชีพทุกคน การเป็นมืออาชีพเราอาจจะสอนไม่ได้ ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนพอคนอื่นเห็นเขาอาจจะเริ่มตาม คิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นสิ่งสำคัญ
“เกมในวันที่ 9 เป็นเกมที่สำคัญมากเราต้องเก็บสามแต้มให้ได้ เราต้องชนะอย่างเดียวและชนะให้ได้ครับ อยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกท่านมาร่วมเชียร์ทีมชาติไทย อยากให้มาเชียร์กันเต็มสนามทั้ง 40,000 คน ผมอยากเห็นวันนั้นเป็นวันของทีมชาติไทย อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเยอะๆ ครับ”
โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย ในศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 3 จะพบ ไต้หวัน วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 19.30 น. ที่ราชมังคลากีฬาสถาน และนัดที่ 4 บุกเยือน ไต้หวัน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม
ทั้งสองนัด ถ่ายทอดสดทางช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อบัตรเข้าชมในเกมเหย้า ได้ที่ http://bit.ly/3IqSptu และจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สาขาหลัก 11 สาขา หรือทุกช่องทางจำหน่าย