วันชัย เผยยกเลิกแพลนเที่ยว หลังถูกเรียกติดทัพช้างศึก ลั่นพร้อมทำเต็มที่ช่วยทีม
“ช้างศึก” ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย เดินทางมารายงานตัว ที่โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 3 และ 4 พบกับ ไต้หวัน ในวันที่ 9 และ 14 ตุลาคม 2568
การรายงานตัวครั้งนี้นำโดย มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย พร้อมด้วยนักฟุตบอล โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่น ซึ่งทางอิชิอิ ได้เรียก วันชัย จารุนงคราญ และชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว มาแทนที่ ศศลักษณ์ ไหประโคน และศุภชัย ใจเด็ด ที่มีอาการบาดเจ็บ
วันชัย จารุนงคราญ แบ๊กซ้ายทีมชาติไทย จากทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด กล่าวว่าจะพยายามเล่นให้เต็มที่ที่สุดเมื่อได้มาเล่นในนามทีมชาติ ตอนแรกมีแพลนว่าจะไปเที่ยวพักผ่อน แต่เมื่อมีชื่อถูกเรียกเข้ามา เลยยกเลิกทุกอย่างเพื่อเข้ามารับใช้ชาติ ตอนที่รู้ว่ามีชื่อเรียกรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะเป็นรายการใหญ่ด้วย ครั้งที่แล้วที่เข้ามาอาจจะเป็นรายการที่ไม่ได้ใหญ่มาก ทำให้ตื่นเต้นที่จะได้เล่นในรายการนี้”
“ผมจะทำหน้าที่ของแบ๊คซ้ายให้ดีที่สุดทั้งเกมรุกและเกมรับ เพื่อที่จะช่วยทีมชาติให้ได้มากที่สุด ผมรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับโค้ชอิชิอิอีกครั้ง เพราะเขาเคยเรียกเรามาแล้ว การได้มาในรอบนี้ทำให้ดีใจที่จะได้มาเป็นตัวแทนทีมชาติอีกครั้ง ผมมองว่าเราอาจจะมีความกดดันบ้างเพราะในนามทีมชาติไม่มีอะไรง่าย ทุกเกมยากทั้งหมดไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่หรือทีมเล็ก ระดับชาติมันยากอยู่แล้ว”
วันชัย กล่าวอีกว่า ที่สโมสรทรู แบงค็อกฯ เขารู้ตั้งแต่เที่ยงของเมื่อวานแล้ว แต่ยังไม่ได้บอกตน พอหลังแข่งเสร็จมีโค้ชเดินมาบอกว่ามีชื่อเรียกติด ตนยังงงว่ามีชื่อจริงหรือเปล่าคิดว่าเขามาอำตนกัน แต่พอรู้ว่าจริงและต้องมาเก็บตัวส่วนตัวรู้สึกดีใจ ก่อนหน้านี้ที่สโมสรมีอาการเหนื่อยล้าพลังหมด แต่ได้มีการฉีดวิตามินเพื่อให้มาทดแทนอาการตรงนี้ให้ฟื้นฟูได้ดีขึ้น
“เป้าหมายทั้งสองเกมคืออยากเก็บชัยชนะให้ได้ แต่จะต้องโฟกัสไปทีละเกม เราต้องละเอียดทุกนัดทั้งเหย้าและเยือน มองว่าเกมเหย้ามันเป็นเกมแรกที่เจอกัน ส่วนเกมเยือนเป็นที่เกมที่จะได้แก้ไขกัน” วันชัยกล่าวปิดท้าย
โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย ในศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 3 จะพบ ไต้หวัน วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 19.30 น. ที่ราชมังคลากีฬาสถาน และนัดที่ 4 บุกเยือน ไต้หวัน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม
ทั้งสองนัด ถ่ายทอดสดทางช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อบัตรเข้าชมในเกมเหย้า ได้ที่ http://bit.ly/3IqSptu และจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สาขาหลัก 11 สาขา หรือ ทุกช่องทางจำหน่าย