มาดามแป้ง ประชุมสภาลูกหนังไทย จัดสรรสิทธิสโมสรร่วมศึกเอเชีย-อาเซียน
“มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุมสภากรรมการ ครั้งที่ 11/2568 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร FA Thailand หัวหมาก เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม โดยวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาและติดตามความคืบหน้าของภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลไทยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาสำคัญๆ คือ การจัดสรรสิทธิสโมสรจากประเทศไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย และชิงแชมป์อาเซียน ประจำฤดูกาล 2026/27
สืบเนื่องสโมสรตัวแทนของประเทศไทย มีผลงานที่ยอดเยี่ยมในการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท ฤดูกาล 2024/25 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีค่าสัมประสิทธิ์สูงขึ้น จึงได้โควต้าเข้าร่วมแข่งขันเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท เพิ่มขึ้น เป็น 2+1 (จากเดิม 1+1) ขณะที่ เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ทู นั้นจะยังเป็น 1 ทีม เหมือนเดิม
โดยสภากรรมการ มีมติ เห็นชอบในการมอบสิทธิ์ ดังนี้
เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 2026/27 ((League Stage – Direct))
– แชมป์ ไทยลีก 1
– อันดับ 2 ไทยลีก 1
เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 2026/27 (Preliminary Stage)
– แชมป์ ช้าง เอฟเอคัพ
เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ทู 2026/27 (Group Stage)
– อันดับ 3 ไทยลีก 1
กรณีที่อันดับ 1-3 ไทยลีก 1 ได้แชมป์ฟุตบอล ช้าง เอฟเอคัพ สิทธิในการเล่น เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ทู 2026/27 (Group Stage) ให้เลื่อนสิทธิให้ทีมอันดับถัดไปตามลำดับ
กรณีที่สโมสรผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันถอนทีม หรือสละสิทธิไม่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ให้เลื่อนสิทธิแก่ทีมไทยลีก 1 อันดับถัดไปตามลำดับ
เอเอฟเอฟ ชอปปี้ คัพ 2026/27
– แชมป์ ไทยลีก 1
– แชมป์ เมืองไทย คัพ
กรณีที่แชมป์ไทยลีก 1 และแชมป์ เมืองไทย คัพ คือทีมเดียวกัน สิทธิในการเล่น เอเอฟเอฟ ชอปปี้ คัพ 2026/27 ในลำดับที่ 2 ให้เลื่อนสิทธิแก่ทีมในไทยลีกอันดับที่ 2
กรณีที่สโมสรผู้ได้สิทธิเข้าร่วมแข่งขันถอนทีม หรือสละสิทธิไม่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ให้เลื่อนสิทธิ์แก่ทีมไทยลีก 1 อันดับถัดไปตามลำดับ
สำหรับการประชุมสภากรรมการ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 12/2568 ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568