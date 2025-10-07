บอลไทยรอแบ่งสายซีเกมส์ 19 ต.ค. ก่อนรู้ว่าแข่งที่เชียงใหม่หรือสงขลา
มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะเปิดฉากขึ้นที่ประเทศไทยระหว่าง 9-20 ธัวาคม โดยในส่วนของฟุตบอลทั้งชายและหญิงยังไม่มีการจับสลากแบ่งสาย แต่เบื้องต้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้จัดการแข่งขันเตรียมแผนจะแบ่งรอบแรกออกเป็น 3 สาย ทั้งชายและหญิง
ล่าสุดมีรายงานจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ว่าจะมีการจับสลากแบ่งสายอย่างเป็นทางการวันที่ 19 ตุลาคม หลังจากการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันซีเกมส์
ส่วนเรื่องสนามแข่งฟุตบอลนั้นมีรายงานว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ต้องการให้รอบแรกไปแข่งที่ต่างจังหวัด โดยฟุตบอลชายจะจัดทั้งที่จังหวัดใหม่ และจังหวัดสงขลา โดยก่อนหน้านี้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. ได้ลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมของสนามติณสูลานนท์ไปเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ทีมชาติไทยจะต้องไปเล่นที่จังหวัดไหนนั้นต้องรอผลการจับสลากแบ่งสายออกมาเสียก่อน ทางกกท.จึงจะตัดสินอีกครั้ง แต่ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะกลับมาแข่งในกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอน
ขณะที่ฟุตบอลหญิงทุกคู่ ทุกสายจะแข่งที่จังหวัดชลบุรีทั้งหมด เบื้องต้นที่กำหนดสนามแข่งเอาไว้คือที่ชลบุรี สเตเดียม รังเหย้าของ “ฉลามชล”ชลบุรี เอฟซี และที่สนามคือสนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี