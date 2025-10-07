บุรีรัมย์ประกาศแยกทางกุนซือออสมาร์ ลอสส์
“ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ประกาศแยกทางกับออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา กุนซือชาวบราซิเลียนแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
ออสมาร์ ลอสส์ พาทีมปราสาทสายฟ้าคว้า 4 แชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา บุรีรัมย์เปิดบ้านเสมอบีจี ปทุม ยูไนเต็ด 2-2 ในศึกไทยลีก ก่อนมีการประกาศแยกทางกันในที่สุด
“สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ขอขอบคุณ ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา หัวหน้าผู้ฝึกสอน ที่พาทีมสร้างความสำเร็จ และสร้างช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมร่วมกับสโมสร สำหรับการบริหารทีมในช่วงต่อจากนี้ สโมสรได้มอบหมายให้ เอเมอร์สัน เปเรร่า ดา ซิลวา เข้ามาทำหน้าที่ รักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชั่วคราว” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ระบุในแถลงการณ์
โปรแกรมนัดต่อไปของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะลงเตะในศึกฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท รอบลีก นัดที่ 3 ไปเยือน เมลเบิร์น ซิตี้ ในวันที่ 21 ตุลาคม